Contrapunto en el Concejo por la creación de la UCE

En la mañana de ayer, los concejales de la ciudad recibieron en el sexto piso a la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, quien manifestó su visión contraria con respecto a algunos artículos del proyecto de ordenanza presentado por la oposición, para crear una Unidad de Control y Evaluación (UCE).Debido a lo extensa que se tornó la reunión (alcanzó las dos horas de debate, principalmente, con Lisandro Mársico -PDP- FPCyS), se decidió continuar con el análisis del texto la semana próxima, posiblemente, el martes 18. Entre los puntos que faltan debatir se encuentra, por ejemplo, la forma de elección de los directores de la UCE.Tras el encuentro, Galantti manifestó que "se están dando pasos muy fructíferos con respecto a la Unidad de Control y Evaluación de la oposición y por el otro lado, Rafaela Evalúa, que estamos llevando adelante desde el Departamento Ejecutivo, CIPPEC y más de 48 instituciones de la ciudad. La voluntad de diálogo entre los dos procesos es para destacar, porque de esta forma empezamos a pensar en esto que va a trascender a cualquiera de nosotros"."En cuanto al análisis del proyecto de ordenanza, hicimos un análisis muy detallado de cuestiones de fondo y también en cuestiones de forma, porque tiene que ver incluso con la forma de redactar y las repercusiones en la práctica", señaló Galantti y manifestó que "hay mucha apertura por parte de los concejales para rever algunas cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo, como por ejemplo, de que las decisiones sean vinculantes o que haya controles anticipados, porque esto estaría afectando el día a día de cualquier gestión de cualquiera de los órganos del Estado, porque alcanza, además del DEM, al Concejo y a otros organismos autárticos o descentralizados"."Creo que podremos ponernos de acuerdo en estas cuestiones, porque ellos manifestaron que querían un control concomitante, con lo cual, no estamos en desacuerdo. Nosotros, desde Rafaela Evalúa, lo planteamos como seguimiento de las políticas", manifestó.Por otra parte, tal cual como lo había señalado LA OPINION, uno de los puntos principales es si las decisiones que tome la UCE deben ser vinculantes, es decir, obligatorias. "Ahí la discusión es un poco más profunda", dijo Galantti. "El resto de las decisiones de los órganos de control tampoco son vinculantes, porque no se puede reemplazar las decisiones de quien es elegido por el pueblo a través del voto".