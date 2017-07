El PDP presentó su lista con el control como principal eje

En la tarde de ayer, en el Salón Auditorio del Hotel Toscano, se realizó el lanzamiento oficial de "El poder del pueblo", la lista del Partido Demócrata Progresista que participará en las PASO dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Está encabezada por Alejandro Zeballos y lo secundan como titulares Juan Garmendia, Carolina Cordero, Pablo Miassi y Silvia Becchio. Como suplentes están Antonella Ternavasio, Nicolás Abdala y Marcelo Trigueros.Entre los presentes se encontraba la diputada nacional Ana Copes y los exconcejales Atilio Pignoni y Luis Peretti, además de candidatos del partido de otras localidades, como por ejemplo, Esperanza. También estuvo presente Analía Marzioni, del Partido Socialista.Luego de un video presentación, en donde se mostraba la habitual reunión de los lunes del PDP, se dio a lugar a los discursos. El que tomó inicialmente la palabra fue el actual concejal Lisandro Mársico, quien dijo: "debemos sumar a otro demócrataprogresista que siga enarbolando las banderas del partido después de 2019, con la misma convicción de quienes hemos sucedido", dijo Mársico y agregó: "creo que apoyar a Zeballos es votar por alguien genuinamente demoprogresista. También es apoyar y votar por el trabajo que vengo desarrollando en el Concejo".Por su parte, Zeballos señaló que "tenemos dos ejes fundamentales: uno es el control de la gestión municipal. Se vio reflejado cuando Lisandro pidió que el Presupuesto tenga más técnica porque no se podía controlar debidamente y lo vamos a controlar cuando lleguen las ejecuciones presupuestarias. También defendimos al bolsillo del ciudadano cuando fuimos los únicos que denunciamos la devolución de Ganancias y el único que no cobró nunca un centavo de ello fue Lisandro. El otro eje es que las necesidades que nos plantean los vecinos lo plasmemos en proyectos. Uno de ellos, es la ordenanza que permite el botón para evitar violencia de género. Necesitamos que el Ejecutivo la ponga en marcha lo más rápido posible. También la reglamentación de la ordenanza para el cuidado de adultos mayores. No queremos descuidar al arbolado público, que viene castigado por las tormentas. Toda esa fuerza, es lo que queremos llevar al Concejo. Nosotros queremos ganar la interna".Finalmente, Juan Garmendia, valoró la familia. "Mi viejo -Alberto, experiodista del diario LA OPINION- es un tipo muy recto, de palabra. Nunca me dijo dónde tenía que ir, pero sí me dijo adónde no tenía que ir. Por eso estoy acá, porque queremos modificar la realidad que nos toca. Entiendo que los partidos políticos son un medio para cambiar la realidad, no para construir poder. Si no, vemos siempre a los mismos. La única forma de tratar de cambiar la realidad, para mi familia y como consecuencia, para la de los demás, es participando. Por eso estoy en el PDP".