Del Frade presentó su libro sobre narcotráfico

El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade -periodista y escritor de la ciudad de Rosario-, estuvo durante la jornada de ayer en nuestra ciudad, llegando procedente desde San Guillermo, localidad que había visitado con anterioridad en el marco de su actividad política. Es que Del Frade participará en las elecciones que se avecinan, las PASO del 13 de agosto, aunque sin primarias dentro de su nucleamiento, y las generales del 22 de octubre, con una lista de candidatos a diputados nacionales que él encabeza, secundado por Rosana Menéndez (del Partido del Trabajo y el Pueblo e integrante de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres) y Jimena Sosa en el tercer lugar. Aquí en Rafaela lo hará con una lista de candidatos a concejales, igualmente con el Frente Social y Popular, cuyos ocupantes de los dos primeros lugares son Christian Avalos y Mónica Fontanetto.Del Frade estuvo por la mañana en un encuentro con la prensa en Bar La Gloria, en tanto que por la tarde en la sede de la biblioteca popular Antonio Brasca de calle Aarón Castellanos presentó a los rafaelinos el libro de su autoría "Narcotráfico, poder y esperanza".Desde lo político, Del Frade se mostró esperanzado con su propuesta, debido a la frustración que existe en la gente tanto con el gobierno nacional como el provincial, aludiendo también a la relación del poder con la salud en Rafaela, como así también a algunas situaciones de censura. Mientras que con relación al libro y el candente tema de las drogas y el narcotráfico, un flagelo que azota a toda la Argentina y en especial a nuestra provincia, fue refiriendo diversos aspectos que hacen al tema, como el jefe policial preso Hugo Tognoli -sobre el cual no se ha escuchado una sola autocrítica de parte del gobierno socialista-, recordando también que no hay narcotráfico si no se hace de arriba hacia abajo. En el mismo libro sostiene el autor que "la Argentina es un país narco", de manera contundente.Sus investigaciones sobre este grave problema de la droga han merecido la consideración de muchos sectores, habiendo sido uno de los motivos que lo llevaron a ocupar una banca en la Cámara baja provincial, aspirando ahora a la diputación nacional.