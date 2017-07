Volver a Madryn: fiesta litúrgica

El teatro se manifiesta a través de diferentes estrategias y búsquedas para llegar al objetivo de la transformación de la realidad en un objeto bello.La belleza rompe el paradigma y se reconstruye una y otra vez en cada una de las voces que la recrean y la refundan hasta el fin."Volver a Madryn", de Rodrigo Cuesta, logra instalar en el teatro actual el minimalismo y la belleza al extremo.Año 2002, Argentina partida, desintegrada, migajas de sueños se desparraman por el país, en Madryn tres personajes reconstruyen una historia de pérdidas, ausencias y venganzas.Un escenario despojado, tres sillas, y tres personajes que se multiplican y se recrean a través de sus voces y sus cuerpos; el humo y la música se encargan del resto, digamos, teatro en pureza extrema.¿Es una obra coral "Volver a Madryn"?, la historia se cuenta, se arma y se rearma con la mirada de cada uno de sus protagonistas, que se alternan, se desdoblan, juegan a ser y hacen.Uno extraña a su madre, descubre la sexualidad y crece tratando de no olvidar su infancia. Adolescente en crisis que sufre por amor, por olvidos y traiciones.Dos cansados de ver sufrir a su padre, de la soledad y la injusticia; tuerce la historia y le sale bien.Tres el sexo y el alcohol, el desapego, la omnipotencia, la frustración y una cabeza atormentada por los excesos.Madryn los une, los enhebra, en una comedia negra de escapes y violencia.Madryn los transforma en aquello que tal vez en realidad no son, ¿no son?Madryn los recibe para cerrar el círculo y depositar en el mar, las cenizas de ese padre amado, presente en cada una de las voces de ellos.El trabajo actoral no presenta fisuras y se transforma en un juego que se hace y se deshace maravillosamente, el texto adquiere aristas cinematográficas y se pierde entre el humo y reaparece con la luz; excelente puesta lumínica.La obra es atravesada por la música que se convierte en otra voz, que cuenta la trama.El público volvió a vivir la liturgia del teatro, de pie aplaudió y volvió a la realidad, pero transformado; el teatro lo hizo otra vez.Rodrigo Cuesta.Ale Orlando, Hernán Sevilla e Ignacio Tamagno.Rodolfo Ramos y Rodrigo Cuesta.Samuel Silva y Rodrigo Cuesta.Marcos Rostagno.Gabriela Marsal y Leila Barenboim (Mika Project).