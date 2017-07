Panorama político

La gente no tiene un buen pensamiento de la política, confía muy poco, no se trata sin dudas de ninguna clase de novedad. Viene desde hace muchísimo tiempo, y desde entonces en un tobogán deslizante siempre hacia abajo, aunque alguna vez aparece alguna excepción. ¡Albricias! Es que cuando se deja de lado lo partidario, las mezquindades, la lucha de los egos, los intereses, también en la política puede darse la ley del embudo, es decir, que todos enfilen por el mismo camino.¿A qué viene el introito? Pues por lo sucedido el martes por la noche en la jornada inaugural del Festival de Teatro, cuando tanto Marcelo Allasino, como la ministra Chiqui González y por último el intendente Castellano recordaron el nombre de José Fanto, el actor rafaelino recientemente fallecido, como un ejemplo de humildad, trabajo y amor por el teatro. Fue el Intendente quien anunció a la platea al final de su alocución, que luego de una rápida consulta con varios concejales que estaban en la misma platea -a quien observamos durante la consideración de la idea fue a la socialista Natalia Enrico-, la decisión de imponer el nombre del desaparecido Pepe Fanto a la Escuela de Artes Escénicas. Ahora restará lo formal, el proyecto, el tratamiento en el CM, pero la decisión está tomada.Una muestra de que cuando se quiere, se puede, incluso en la política. Rápido, sin tantas volteretas como a veces suele ocurrir, incluso durmiendo iniciativas interesantes. Cabe también mencionar otro ejemplo también positivo, como fue hace poco la extraordinaria que aprobó por unanimidad lo de la operación inmobiliaria para dotar del campus a la Universidad de Rafaela.Estando en el tema del FelizTival, no corresponde un apartado dentro de la columna pues no da para eso, pero sí alguna referencia a la organización, que no muestra fallas -al menos importantes en esta parte inicial de su desarrollo-, pero que sí las tuvo en las instancias previas, advirtiéndose falta de coordinación en algunos aspectos, que serán para tener en cuenta y corregir en el futuro.El secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira, se consagró esta semana. Es que concedió entrevistas a medios, muchos de ellos de primera línea, de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y otra localidades santafesinas. ¿Para hablar de qué? Del compromiso asumido, como en cada elección, por los candidatos de las distintas listas para sortear los espacios para colocar cartelería en los bulevares y el microcentro, pero además de respetar una especie de reglas para evitar una campaña proselitista desordenada en lo que hace al uso de los espacios públicos. "Hace tres días que me hacen notas de todo el país con respecto al sorteo de la cartelería y a las normas de convivencia de la campaña", dijo Bodoira en el pasillo del quinto piso del edificio municipal donde tiene su despacho. "Impresionante el impacto de la tapa del Diario", dijo en referencia a la publicación de LA OPINION. Y sí, admitimos que muchos medios llamaron a esta Redacción preguntando por el número de celular del funcionario...Aunque hace rato que vienen bombardeando desde todos los ángulos y frentes, incluso a veces con agresiones y cuestiones que no hacen otra cosa que generar aún más rechazo todavía del que tiene la política, oficialmente la campaña para las PASO del 13 de agosto se larga este viernes. No lo parece pero es así.En consecuencia, si hasta ahora veníamos cargados en la información y publicidad de candidatos varios, de ahora en más será más todavía, sumándose la gratuidad de espacios en emisoras y TV.De paso ¿qué flor de millonadas recibirán algunos nucleamientos? Vaya y pase aquellos que tienen chance por aspirar a ubicar alguien en una banca, pero que el partido del neonazi Biondini por ejemplo recibe 20 millones porque inscribió 6 boletas de precandidatos, parece un verdadero desperdicio.El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, confesó un deseo-aspiración que hasta ahora no había revelado: le entusiasma la idea de ser presidente de la Argentina. "Me gustaría ser presidente. No me imaginaba ser intendente, aunque sí gobernador. El peronismo catapultó a candidatos del interior. Construir una alternativa para llegar a Nación sería una tarea titánica", declaró al diario La Capital el mandatario provincial que el domingo pasado, en Rafaela, participó del locro socialista junto a su antecesor, Antonio Bonfatti, con quien mostró una relación apenas tibia.Resuelta la cuestión del predio para la Universidad Nacional de Rafaela, 10 hectáreas en un lugar privilegiado al costado de la ruta 34, sobre el oeste, ahora apareció en escena otra universidad, la Nacional del Litoral -cercana a cumplir su centenario-, quien solicita igual tratamiento para acceder a un terreno de 3 hectáreas que necesita para levantar su edificio propio en Rafaela.Ya hubo encuentros entre autoridades municipales y de la UNL, que en esta ciudad y Sunchales cuenta con un millar de alumnos -de los cuales 870 son concurrentes y el resto de educación a distancia-, dejándose trascender que de no darse la radicación aquí, se podría entonces optar por la vecina ciudad del Cañón.Surge en evidencia que tal como se agudizó el ingenio para el campus de la UNRaf, habrá que extremarlo ahora con este pedido ya que se trata de otro centro universitario nacional, afianzado aquí desde hace 7 años, y por sobre todo, que con edificio propio incrementaría el carácter de polo universitario de Rafaela.La UNL avanzó de esta misma manera en otras ciudades santafesinas, como en Reconquista donde el municipio cedió un terreno, mientras que en Gálvez lo concretó la cooperativa eléctrica y servicios públicos del lugar.