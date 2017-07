Ola de suicidios de presos en la cárcel de Ezeiza

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El director y el subdirector de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza fueron removidos tras una seguidilla de suicidios de presos registrada en el primer semestre del año. La medida fue dispuesta por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ante la sospecha de que las máximas autoridades del penal no aplicaron de manera estricta los protocolos para prevenir y evitar episodios de suicidio.De acuerdo a los datos oficiales, publica el Diario Popular, durante el primer semestre de este año se registraron siete casos de presos que se suicidaron en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, una tasa elevada si se tiene en cuenta que en todo el año pasado apenas hubo un caso. "De los siete casos de suicidios que se registraron en esta cárcel de máxima seguridad, en seis de ellos las víctimas fueron presos que solo se encontraban procesados y aún no habían accedido a juicios o no tuvieron sentencia firme", se indicó.La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denunció que el último sábado 8 de julio, por la tarde, se produjo la muerte por ahorcamiento de un detenido alojado en el Pabellón A de la Unidad Residencial IV del Complejo I de Ezeiza y al ascender a seis los casos bajo la misma modalidad en lo que va del año, se igualó la cantidad registrada en los treinta y seis meses anteriores, ya que hubo dos en 2014, tres en 2015 y otros dos en 2016.En lo que va de este año, agrega, "hubieron trece fallecimientos traumáticos, prácticamente igualando en poco más de un semestre las catorce muertes violentas registradas en todo el año 2016". Los 24 fallecimientos -agrupando violentos y no violentos- registrados en estos seis meses y fracción "resultan también motivo de preocupación, si se compara su proyección anual con los 36 casos contabilizados en todo 2016, y los 38 en 2015", manifestaron.