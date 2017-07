La oposición apuntó contra Macri y Vidal

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El arco opositor en pleno y representantes de diversos gremios repudiaron ayer el violento desalojo de la planta de Pepsico, en Vicente López, y responsabilizaron al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Los precandidatos a senadores Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana), Sergio Massa (1País), dirigentes alineados con Florencio Randazzo, diputados, senadores y gremios como la CTA Autónoma, entre otros, criticaron a coro el desalojo de la empresa multinacional tras el despido de unos 600 trabajadores. Además, le apuntaron tanto a Macri como a Vidal y algunos de ellos coincidieron en señalar que la compañía "no tenía problemas económicos" que justificaran el cierre de esa planta.A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta publicó un video junto a trabajadoras despedidas de Atucha, de la localidad de Zárate, y señaló: "Las trabajadoras de Atucha en Zárate solo piden trabajo, igual que las trabajadoras de Pepsico en Vicente López".En tanto, el bloque de diputados del FPV emitió un comunicado en el que les reclamó a Macri y Vidal "que dejen de amedrentar, que reflexionen y dialoguen con los trabajadores despedidos, en lugar de reprimirlos salvajemente con la Gendarmería". "No estamos frente a una empresa con problemas económicos. En el último año obtuvo ganancias por alrededor de 1.800 millones de dólares", agregó el bloque de diputados.En ese punto se centró también Massa, quien subrayó que "Pepsico no tenía problemas económicos, el cierre de la planta es un reordenamiento de su estructura para bajar costos y relocalizar a la empresa" y agregó: "El Gobierno se pone siempre del lado de la rentabilidad de las empresas y se desentiende de los problemas de los trabajadores".El bloque de diputados de Libres del Sur que lidera Victoria Donda también repudió "la violenta represión a los trabajadores de Pepsico" y agregó: "Nuevamente se verifica que este Gobierno se pone del lado de los empresarios en lugar de buscar soluciones a la situación de miles de trabajadores que día a día se van quedando sin su fuente laboral en nuestro país".En tanto, el precandidato a senador por el frente CREO Fernando "Pino" Solanas aseguró que "la única respuesta que tienen Vidal y Macri a los reclamos de los trabajadores es la Gendarmería".La CTA Autónoma también repudió el desalojo al afirmar que "el Gobierno actúa como si estuviera en guerra contra el pueblo" y remarcó que "la empresa había decidido de un momento a otro cerrar la planta de Vicente López dejando a casi 600 familias en la calle con argumentos que son insostenibles (...) sin alertar crisis ante la autoridades pertinentes, como establece la ley".A su turno, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó: "Brindan protección al vaciamiento de la empresa por parte de la multinacional que ahora importa desde Chile los productos que se hacían acá. Una vez más, palos para los trabajadores y gobierno de los ricos para los ricos".