Hamilton, de local, lo desafía al líder Vettel

Superado en la general del Mundial de Pilotos por Sebastian Vettel, el inglés Lewis Hamilton, que ve además por el retrovisor cómo se le está acercando su compañero Valtteri Bottas, sufrirá la presión este fin de semana como local en el Gran Premio de Gran Bretaña, a realizarse en Silverstone.Hamilton correrá en su casa, con el apoyo de su público, y por ello quizás la obligación de no fallar puede ser todavía mayor. El pasado miércoles, rechazó participar en una gran exhibición promocional organizada por los propietarios de la Fórmula 1 en Trafalgar Square, en el centro de Londres al contrario que el resto de pilotos, entre ellos Vettel.Pese a la insistencia de Liberty Media, los patrones estadounidenses de la Fórmula 1, el británico prefirió mantenerse al margen tras gozar unos días de descanso en la isla griega de Mikonos.Pero el suyo no será el único Mercedes a tener en cuenta, ya que el finlandés Bottas también está en la pelea y ganó la última carrera en Austria, lo que hizo que el Mundial ya no sea un simple duelo Vettel-Hamilton.Vettel, por su parte, llegará con la tranquilidad de haber estirado a veinte puntos su ventaja sobre Hamilton luego del resultado de la fecha anterior.Estos son los horarios para el Gran Premio de Gran Bretaña, en hora argentina:Práctica Libre 1Práctica Libre 2;Práctica Libre 3Prueba de Clasificación;Carrera (52 vueltas).