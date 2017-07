Se incendiaron micros de la empresa Monticas

Había al menos ocho colectivos quemados pero no se registraron heridos. El mismo depósito se incendió el año pasado y no descartan que sea intencional.

Un incendio de grandes proporciones se desató anoche en un depósito de la ex empresa Monticas, ubicado en la zona noroeste de Rosario, donde llegaron varias dotaciones de bomberos para combatir el fuego, que quemó al menos ocho colectivos, según informó el sitio Rosario3.com.Las llamas comenzaron poco antes de las 21 en un galpón ubicado en Sabín y Juan José Paso, el mismo ya se incendió en octubre del año pasado con un saldo similar. En tanto, las autoridades indicaron que no había personas heridas en el lugar a la vez que no descartan que se trate de una maniobra intencional.Desde el galpón se escuchaban cada tanto explosiones, al parecer de los neumáticos de los micros alcanzados por las llamas. En octubre pasado se había producido un incendio de similares proporciones en el mismo predio de Monticas, empresa disuelta luego de la tragedia vial de febrero pasado, cuando dos coches de la firma chocaron y causaron la muerte de 13 personas en la ruta 33 en el sur de Santa Fe.En aquel entonces se investigaba la hipótesis de un sabotaje y tampoco esta vez se descartaba que el origen del siniestro fuera por una maniobra intencional, consignó Rosario3.com.