Carta de Lectores

En su definición más general, inteligencia es la capacidad de comprender el propio entorno, de encontrar el camino más corto entre dos puntos al momento de resolver los problemas. Para la física es la capacidad de ahorrar energía frente a otras alternativas más costosas.En la naturaleza, la inteligencia precede a la inteligencia humana. Está presente en todos los organismos animales y vegetales desde los inicios de la vida en el planeta. La biología hace referencia a grados de desarrollo e incluso le otorga el nivel mínimo de inteligencia al moho-mucilaginoso, organismo que se encuentra en la frontera entre hongos y animales.Esto conlleva a pensar que en las etapas anteriores a la formación de las primeras células solo intervino el azar, lo que transforma a la evolución en un proceso ciego donde la materia genera un patrón de orden que le permite auto-organizarse y replicarse dando origen a formas de vida inteligente.¿Existe un principio inteligente ordenador del Universo, que le otorga una causa y un objetivo final a la evolución, o la inteligencia es simplemente una consecuencia de esa evolución, patrimonio de ciertos organismos que habitan nuestro planeta según sostiene la Biología?Un ejemplo concreto nos permite comprender que es la inteligencia:Un paseante recorre la orilla de un río. Río abajo ve a una persona que trata de mantenerse a flote mientras es arrastrada por la corriente y decide tratar de rescatarla.Tiene dos opciones: arrojarse al agua y nadar en línea recta hasta alcanzar a la persona en problemas; o correr por la orilla hasta aproximarse lo máximo posible y después sí, arrojarse al agua. La trayectoria óptima no es la línea recta, ya que desarrollamos más velocidad corriendo en suelo firme que nadando en el agua. También gastamos más energía nadando que corriendo.Encontrar el camino más conveniente para unir dos puntos con el mínimo costo energético es lo que se define como inteligencia en la naturaleza, y nos esboza un objetivo final de la evolución, por lo menos desde el punto de vista termodinámico.Es sencillo visualizar la inteligencia en los seres vivos; nos basta observar como una planta desvía su trayectoria de crecimiento en busca de la luz solar, su principal fuente de energía, optimizando así su desarrollo, o como una serpiente avanza trazando una S en su trayectoria, ya que recorrer una línea recta le implica un costo energético muy superior.Lo llamativo es que un río en la llanura, cuando el declive del suelo es mínimo, realiza una trayectoria serpenteante, es decir, un avance similar al de una serpiente, y lo hace por el mismo motivo que ella. Avanzar en línea recta requiere de mucha más energía.¿Existe un principio inteligente en la naturaleza, es decir, un constituyente de la materia, que hace que esta se comporte de la forma más conveniente, por lo menos termodinámicamente hablando?Observando la trayectoria de un rayo de luz cuando incide en el agua, vemos que esta no es una línea recta sino una recta quebrada en la superficie. El motivo es el mismo que hace que el paseante que bordea un río y quiere llegar a un punto del mismo donde una persona le pide ayuda, elija el camino más largo pero que lo mantiene más tiempo fuera del agua, donde su desplazamiento es más veloz y requiere de menos energía.Se da la circunstancia que igual que el paseante, la luz se propaga más de prisa en el aire que en el agua, y debiendo unir dos puntos, no lo hace en línea recta ya que elige permanecer más tiempo en la superficie y recorrer menos distancia en el agua.La inteligencia no es un atributo exclusivo del hombre, sino que está presente en todo lo que existe. Podríamos decir que la materia (viva e inerte) sigue la misma lógica que la luz en su transformación permanente, en su evolución, lo que la constituye en su reflejo.En nuestro planeta la luz solar es el origen y principal constituyente de la materia. Termodinámicamente hablando podemos afirmar que existe un principio inteligente creador del orden que rige lo que llamamos vida, y ese principio es la luz que nos ilumina a la vez que nos constituye. Y esto no es un hecho simbólico o una reflexión filosófica. Es la ciencia que ahora lo demuestra. Ciencia, filosofía y religión nos acercan a una verdad que es única. Conocerla nos permitirá saber más del hombre y su rol en el Universo.