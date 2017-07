No avanzará la idea de municipalizar el jardín

En la mañana de ayer, los concejales de la ciudad se reunieron con Marta Engler, exfuncionaria de la supersecretaría de Integración Comunitaria, en la primera gestión de Omar Perotti como intendente. El encuentro se dio luego de una carta enviada desde la Comisión Vecinal del barrio Amancay, que pedía la municipalización del jardín "Pimpollitos del Amancay" y que el concejal Lisandro Mársico transformó posteriormente en un proyecto de ordenanza.Todo comenzó cuando, a mediados de los '90, la empresa Basso SA presentó un proyecto para comprar una calle pública, algo que finalmente sucedió. En la ordenanza, se deja en claro que con parte del usufructo, la Municipalidad debía construir un jardín de infantes, una propuesta que era cada vez más requerida en diferentes sectores de la ciudad, particularmente al oeste de la ruta 34. Efectivamente, el edificio se construyó. Pero la Municipalidad dejó en claro que no participaría del proceso de administración del jardín, dado que, entendía que si daba lugar al reclamo de esta vecinal, llegarían otras a golpear las puertas del Estado local y no podrían hacer frente a tantos reclamos.Durante la reunión, se analizó también la posibilidad de que alternativas como estas sean incluidas en la ley de Educación que se está elaborando a nivel provincial, al tiempo que también se barajó la alternativa de que sean presentadas propuestas a nivel nacional.Lisandro Mársico, autor de la iniciativa, comentó a "Aldo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), que la mayoría de los concejales habían quedado conformes con las explicaciones de Engler y que su iniciativa seguramente no contaría con los votos para que pueda ser aprobada.HOY, CON GALANTTIEn la jornada de hoy, a partir de las 9, los concejales recibirán a la secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, para brindar su posición respecto de la Unidad de Control y Evaluación (UCE). La funcionaria adelantó en declaraciones a Radio Galena que pretende -al igual que el SEOM- que las sanciones que se contemplen sean las que están vigentes en la legislación provincial. Al mismo tiempo, indicó que no creía conveniente que las resoluciones que saque el nuevo organismo sean vinculantes, dado que no podrían tener sustento, ya que es el Intendente y el Concejo quienes gobiernan y no podría hacerlo este organismo que no tiene -aún- un respaldo constitucional.