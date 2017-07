La Provincia ya tuvo la discusión por las PASO

La provincia de Santa Fe no sólo fue pionera en la creación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en el año 2004, sino que en el año 2009 modifica el artículo 2 para que no haya PASO en aquellos pueblos y ciudades donde compita una sola lista por frente o partido.El Tribunal Electoral de la Provincia difundió la nómina de localidades donde no habrá PASO el 13 de agosto en virtud de no haber más de una lista por cada Frente o Partido y oficializará los candidatos para las elecciones del 22 de octubre. Esto es así debido a la Ley 12.966 sancionada en el año 2009 (modificatoria de la ley 12.367 de creación de las PASO en Santa Fe en diciembre del año 2004) que señala que "cuando la elección general a cargos públicos electivos refiera exclusivamente a cargos municipales y comunales y se verifique en uno o más municipios o comunas que todos los partidos políticos, confederación de partidos políticos o alianzas electorales participantes de la elección, hayan presentado una única lista de candidatos, cada uno de ellos, no se realizará el acto comicial de elección de precandidatos. En tales casos el Tribunal Electoral de la Provincia, previa verificación de los requisitos establecidos en la legislación vigente, oficializará las listas proclamando candidatos a quienes las integren, para la elección general".Con esta ley, Santa Fe ya dirimió el debate que se da a nivel nacional sobre la conveniencia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias cuando hay una sola lista; hecho que llevó al presidente Macri a enviar gente para tantear a la jueza María Romilda Servini de Cubría en la idea de suspender las PASO bonaerenses de este año, y a plantear la derogación lisa y llana de las ley que instauró las PASO en el año 2009 y que fuera utilizada por primera vez en las elecciones del 2011.Luego de la oficialización de las listas en la provincia de Santa Fe, para las elecciones de este año, el Partido Demócrata Progresista ratifica la participación en 120 listas a lo largo y ancho de la Provincia. Es una de las pruebas de la representación de nuestro Partido en el territorio santafesino. 55 listas de Presidentes Comunales, Intendentes y Concejales son encabezadas por demócratas progresistas.Ya en seis localidades ganó el PDP. Se trata de Las Tunas y Empalme San Carlos, del departamento Las Colonias; San Eugenio, del departamento San Jerónimo; Miguel Torres y Cañada de Ucle, del departamento General López y Campo Andino del departamento La Capital.“Con entusiasmo y las convicciones en alto celebramos cada lista que el Partido ha logrado, ya sea en el pueblo más pequeño de la Provincia, así como en las ciudades más grandes. Esto tiene que ver con las bases de nuestro Partido con fuerte raigambre en las Comunas”, dijo el diputado provincial y secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del PDP, Gabriel Real.De 120 listas donde se participa, 108 se inscribieron dentro del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) y el resto, como parte de una estrategia electoral, concurre como PDP o en alianzas distritales. Se han incorporado nuevos candidatos a presidentes comunales demócratas progresistas en varias localidades y lo mismo sucede con la categoría de concejales. En lo referido a las elecciones a diputados nacionales, el Partido Demócrata Progresista integra el FPCyS con Diego Paladini, en la lista que encabeza Luis Contigiani.“Estamos muy conformes y expectantes. En las diferentes candidaturas se combinan la experiencia y también la fuerza de la juventud. Nuestro Partido tiene las puertas abiertas para los jóvenes y son protagonistas en cada decisión política que debemos asumir”, finalizó Real.Mientras tanto, llamó la atención la información que dio cuenta del pago por parte del Estado nacional de 34 millones de pesos en la Provincia de Santa Fe, a 600 mil pesos por nómina, por la oficialización de 57 listas de precandidatos a diputados nacionales (855 postulantes para las Paso). El filtro de las PASO podría dejar en carrera hasta 255 postulantes en 17 nóminas, siempre y cuando todas ellas superen el 1,5 por ciento de los votos en las PASO y, sistema de distribución proporcional D'Hondt mediante, quedarán definitivamente conformadas para participar de las elecciones generales del domingo 22 de octubre.Lo cierto es que del total de 17 agrupaciones (entre partidos y coaliciones) que presentaron listas para su oficialización, solamente en 10 habrá competencia interna en las PASO. Se trata del Frente Progresista Cívico y Social (2 listas), Frente Justicialista (3), Unite (9), Partido Popular (6), Partido Federal (2), Partido Independiente Renovador (2), Vamos Juntos (4), Partido del Campo Popular (7), Partido Autonomista (3) y Espacio Grande (12). Las restantes siete presentaron lista única: Cambiemos, 1Proyecto Santafesino, Frente Social y Popular, Partido Unión Celeste y Blanco, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unir y Ciudad Futura.