Fórmula 1: ¿incorporan más Grandes Premios?

La Fórmula 1 podría tener a futuro un cambio muy importante en su calendario, incrementando la cantidad de competencias. Así lo aseguró Ross Brawn, director deportivo desde la llegada de Liberty Media.Brawn sostuvo que "veinticinco carreras sería lo ideal y no es descabellado pensar en esa posibilidad, ya que hasta no hace mucho tiempo, los pilotos y equipos disputaban esa cantidad de Grandes Premios"."Estamos respetando nuestro patrimonio, el año próximo ya volverán Alemania y Francia, y queremos mezclarlas con nuevas y emocionantes competencias como una en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Si logramos sumar 25 carreras será porque todas habrán de tener su lugar", concluyó Brawn."Queríamos que Londres fuera parte de la experiencia de la F1", señaló Chase Carey, el director ejecutivo de Liberty, después de lograr convencer a los 10 equipos y a los pilotos para formar parte de una exhibición desarrollada en Trafalgar Square y la calle Whitehall."Es especial y divertido estar tan cerca de la gente, ver cómo animan. Me gustaría volver a subirme al coche y dar más vueltas, pero esperaremos al fin de semana", expresó Sebastian Vettel.Estuvieron todos los equipos con autos de años anteriores, pero el gran ausente fue Lewis Hamilton. "Es espectacular, es bueno juntar a la gente con los pilotos, con casi todos los pilotos. Para nosotros siempre estar cerca de la gente es bonito y si lo hacemos al mismo tiempo que estamos conduciendo, aún más", destacó un emocionado Fernando Alonso.También asistieron leyendas, como Jackie Stewart, y muchos ex pilotos como el alemán Nico Rosberg (el vigente campeón) y los británicos David Coulthard y Jenson Button."Queremos llevar la Fórmula 1 a la gente a la que le gusta. Sabemos que los pilotos son los héroes y queremos lucirlos más de lo que lo hemos hecho en el pasado. Nos motiva ver lo que ha pasado aquí", afirmó Ross Brawn, responsable deportivo de la máxima categoría.Tras el muy buen ensayo con el Lotus E20 en Valencia y la performance en el simulador de la escudería de Enstone, el polaco Robert Kubica volverá manejar un coche actual de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring, un día después de la disputa Gran Premio de Hungría, que se anuncia para el 30 de julio.La idea de Renault Sport es que el polaco pueda conducir el actual monoplaza y comparar su rendimiento con el de los pilotos titulares, Nico Hülkenberg y Jolyon Palmer.De acuerdo a los resultados de esos test y a otro que se realizaría en el circuito de Le Castellet, la escudería francesa considerará la posibilidad de un regreso de Kubica al Mundial en la temporada 2018.