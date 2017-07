Argentinos, campeón

Cuatro días después de sellar su regreso a la Primera División, Argentinos Juniors se consagró campeón de la Primera B Nacional al superar por 2 a 1 a Nueva Chicago como visitante, en la continuidad de la fecha 43 del torneo.Un doblete de Braian Romero, en el inicio de cada tiempo, permitió al "Bicho" de La Paternal adelantarse en el marcador y, si bien sufrió hasta el final por el descuento de Paul Charpentier, logró la victoria que le dio el título.Argentinos, dirigido por Gabriel Heinze, llegó a 84 puntos y se volvió inalcanzable para Chacarita y Guillermo Brown de Puerto Madryn, sus inmediatos perseguidores que pelean por el segundo ascenso.Luego de esta fecha entre semana quedarán tres jornadas para definir el segundo ascenso y los restantes tres equipos que dejarán la categoría.En ese sentido, Crucero del Norte empató ayer en su visita a Flandria y quedó igualado con Independiente Rivadavia de Mendoza en la tabla de promedios, en el último lugar que decretaría su descenso.Almagro 2 - Brown (A) 0, Flandria 1 vs Crucero del Norte 1, Chicago 1 vs Argentinos 2, Independiente Riv. 3 vs Douglas 0, Ferro 1 vs Guillermo Brown 2, Santamarina 1 vs Sp. Estudiantes 0, Central Córdoba 1 vs Atl. Paraná 2, Boca Unidos 2 vs Villa Dálmine 1, Gimnasia (J) 1 vs Instituto 1. Hoy: 14:30 hs Juv. Unida (G) vs San Martín (Tuc.), 21:05 hs Los Andes vs Chacarita.Argentinos (ya ascendió) 84 puntos; Guillermo Brown 71, Chacarita 68; Independiente Rivadavia 63; Instituto 60; Chicago 59; Ferro 59; Brown (A) 59.Independiente Rivadavia 1.258; Juventud Unida (G) 1.245; Crucero del Norte 1.244; Douglas 1.218; Central Córdoba 1.192; Atl. Paraná (ya descendió) 1.117