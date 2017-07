Comenzaría el 10 de septiembre

En las últimas horas se dio a conocer la fecha probable del inicio del próximo Torneo Federal A. Según una alta fuente consultada por el portal Ascenso del Interior, la fecha de inicio estaría pautada para el próximo 10 de septiembre. En cuanto al formato del torneo, la Mesa de la Divisional estableció que el próximo torneo tendrá 4 zonas: Norte, Sur, Este y Oeste. La cantidad por zona y por ende la distribución de los clubes (3 zonas de 10 y una de 9 o dos zonas de 10 y dos de 9) todavía no se sabe correctamente ya que los descensos desde B Nacional aun no están definidos. Por el momento solo se resolvió que serán los 4 primeros de cada una de las zonas los que clasifiquen a la segunda etapa (4 clubes x 4 zonas =16 clubes). El resto del formato se definirá en las próximas reuniones. La cantidad de ascensos a la B Nacional no está establecida y depende de lo que decidan los equipos de la B Nacional. Si bien algunos pretenden que sigan los 2 ascensos directos, otros prefieren que sea 1 ascenso directo y 1 ascenso a definir con el 2do de la B Metropolitana. En tanto, habrá 6 descensos, la misma cantidad que la B Nacional, aunque aún no está definido como lo establecerán. El próximo encuentro de dirigentes de la divisional será en Mendoza.