Tapia habló del descenso ‘injusto’ de la “Crema”

El presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia anunció el último martes el nuevo plan que implementará la AFA para que cada institución salde su deuda con la entidad, de lo contrario, el que deba en diciembre no podrá incorporar. En la tarde de ayer y profundizando en el tema, e incluso hablando de su interés por la eliminación de los promedios, el "Chiqui" Tapia habló en Closs Continental y puso como ejemplo a Atlético de Rafaela. “Atlético de Rafaela se fue a la B jugando más o menos bien y estando económicamente muy bien, con más de 29 millones en su cuenta bancaria en el club y deportivamente le fue mal, y la verdad que no es justo. Por eso nosotros dijimos en el plan de endeudamiento que el que no paga no va a poder contratar, Rafaela fue una víctima de esto que venimos hablando”.