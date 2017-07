Noticias al Cierre

EL GOBIERNO NO PAGARA BOLETAS PORCADA LISTA SINO POR AGRUPACIONBUENOS AIRES, 13 (NA). - El Gobierno resolvió ayer que no girará fondos públicos para la confección de boletas para las PASO por cada lista interna sino por agrupación, con lo cual no le pagará al partido tildado de filonazi "Bandera Vecinal" los casi 20 millones de pesos requeridos. Así lo confirmó a NA el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, luego de una reunión que mantuvo con funcionarios de la Dirección Nacional Electoral (DINE).POR AUMENTO DE CASOS DE CORRUPCION,LA CORTE INCORPORA MAS PERITOSBUENOS AIRES, 13 (NA). - La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer ampliar el cuerpo de peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, debido al incremento en el número de causas.LA CGT VUELVE Y SE REUNE PARA ANALIZARPROTESTAS CONTRA EL GOBIERNOBUENOS AIRES, 13 (NA). - La CGT volverá hoy a reunir a su Consejo Directivo para definir medidas de protestas contra el Gobierno de Mauricio Macri, aunque perdió fuerza la posibilidad de que la central obrera concrete una gran movilización antes de las PASO del 13 de agosto.EL CER SE ACTUALIZARA POR ELNUEVO INDICE DE PRECIOS NACIONALBUENOS AIRES, 13 (NA). - El Ministerio de Hacienda informó que para el cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) deberá utilizarse la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) con alcance nacional que comenzó a publicar el INDEC. La variación mensual del CER se utiliza para la actualización de créditos bancarios, hipotecarios, títulos públicos y algunos contratos entre privados.ATENTADO A LA AMIA: "CAUTELA" EN LA DAIAANTE POSIBLE APOYO DEL GOBIERNO IRANIBUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, se mostró ayer esperanzado ante la posible colaboración del gobierno iraní para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, aunque aclaró que esperan "cautelosos" las novedades. El pasado lunes, el vicecanciller iraní, Abbas Araghchi, se reunió con el secretario general de Interpol, Jurgen Stock, y le manifestó el deseo de su Nación de "resolver el caso" del ataque a la AMIA, publicaron medios de Medio Oriente.LOS SUPER DE LA PLATA DESBORDADOS POROFERTA DE PRECIOS AL 50% DE DESCUENTOLA PLATA, 13 (NA). - Hasta ocho cuadras de cola se observaron ayer en algunos grandes supermercados de La Plata por la rebaja del 50% en precios con tarjetas de crédito del banco oficial bonaerense. A una hora del cierre, en algunas sucursales aún había largas filas para ingresar, lo cual llevó a que los locales decidieran bajar las persianas antes del horario habitual. Cientos de personas, de ese modo, se fueron con las manos vacías a pesar de haber hecho varias horas de cola. En ese escenario, consumidores con las compras realizadas debieron esperar dentro de los supermercados para que les permitieran salir una vez que las puertas se habían cerrado.UNA PLANTA QUIMICA DE CAMPANACONCRETO DESPIDO DE 150 OBREROSBUENOS AIRES, 13 (NA). - La compañía química Carboclor despidió a unos 150 trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Campana y, según el texto del telegrama enviado a los empleados, justificó la medida en la "crítica situación económica" que atraviesa el país y afectó a la firma de capitales uruguayos.SIMPLIFICAN TRAMITES PARA EXPORTAR"SERVICIOS DE CONOCIMIENTO"BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Ministerio de Producción unificó criterios con AFIP y el Banco Central para simplificar los trámites que se debían realizar para exportar y agilizar ventas y de pequeños exportadores de servicios. La medida alcanza principalmente a los servicios contables, legales, arquitectura, ingeniería, audiovisual, publicidad, informática, investigación y desarrollo, consultoría y servicios empresariales.