Las subsedes gratificadas con la realización

En la víspera esta comunidad comenzó a desandar las vibrantes jornadas del Festival Nacional de Teatro, que tiene a nuestra ciudad como sede de una realización que ya es marca registrada. Hecho cultural que ha calado hondo en el espíritu rafaelino pero que se ha esparcido en la región donde diferentes subsedes, año tras año, acercan algunas de las propuestas que se exhiben en Rafaela, poniéndolas a disposición de su público y el de su zona aledaña.En esta edición se contará con tres subsedes, las que han repetido, con gran entusiasmo la experiencia. Quienes ofrecerán la programación rafaelina son Ataliva, Plaza Clucellas y Suardi.En esta primera edición del Suplemento 2017 acercamos las voces de los responsables de Cultura de cada una de las subsedesEl titular de la Comisión de Cultura de Ataliva, Marcelo Bergese, así se refirió a la actividad que se reitera en la población "por quinto año consecutivo, sin pausa, somos subsede del Festival, nos parecía increíble cinco años atrás, aunque deberíamos estar acostumbrados, aunque lo tenemos como milagro".En cuanto al significado de la actividad remarcó "en lo personal y por estar al frente de la Comisión de Cultura hago mucho hincapié de que es muy importante, regionalmente el Festival, ya trascendió las fronteras de la Provincia y es conocido en todo el país, todas las obras que vienen, y las que quedan afuera, tienen ganas de participar, en primer lugar, y en forma un poco egoísta, nos pone en el mapa, pero creo que toda manifestacioń artística nos completa. Tenemos una larga ausencia de teatro en Ataliva, se dio que por el Centenario de la institución (la Sociedad Italiana), se puso en valor la sala y tenemos que volver a instalarlo, se está naturalizando pero tampoco es que el pueblo se transforme, pero bueno no por eso no dejaremos de seguir insistiendo, tenemos nuestra media de más de cien espectadores por función, y en este, que es un pueblo muy chico, tenemos dos y hasta tres funciones seguidas. Hemos logrado muchísimo.Más adelante consideró que "tenemos que hacer mucho hincapié en las generaciones,jóvenes y adolescentes, a los que es muy difícil llegar, pero bueno, siempre tratamos de traer una función para todo público, damos entradas en las escuelas, hemos pasado por funciones gratuitas y otras con muchas entradas de preferencia, y tenemos un público grande, establecido, que vuelve al teatro después de muchísimo tiempo, por ahí no entiende los nuevos lenguajes teatrales, pero siguen apoyándonos".En cuanto a los efectos directos de esta movida manifestó que "desde el primer año que fuimos subsede se nos acercó a la Comisión de Cultura un grupo de gente que pedía hacer teatro, ese primer año no pudimos conseguirlo, el segundo año se formó el taller, de cero, con unas diez personas que se capacitaron dos años, fue un primer año de empezar a conocer este tema, de lo que es actuar, en el segundo año escribieron, junto con el profesor, que es de Santa Fe una obra propia, y el año pasado la estrenaron, un poco antes de julio, debimos hacer dos funciones porque estallaba la sala, convocamos a más de 300 espectadores en cada función fue altamente movilizador, si no hubiese sido por el empuje que nos daba el festival, no hubiese tenido tanta fuerza".La responsable de Cultura de Plaza Clucellas es Gabriela Gozzi, quien no esconde su entusiasmo por esta actividad cultural y con convicción remarcó que "tenemos el agrado y la alegría de ser por tercera vez subsede sin continuidad por el infausto hecho del año anterior, al fallecer el titular comunal, Mario Bertello que había dado el puntapié inicial en el año 2014, junto al senador Alcides Calvo, a la gente de la Secretaría de Cultura y con todo el apoyo aquí, incluyendo a la Biblioteca Presbítero Antonio Bonini, es la que hace toda la parte del trabajo, su comisión directiva apostó nuevamente al teatro, porque esta población vive el teatro desde adentro, desde aquellas Campanas de Cristal, en las que se usaba el mismo salón cultural -en el que antes funcionaba el cine-, es un lugar de privilegio que tenemos los clucellenses, entonces tenemos que aprovecharlo y 'a full'. Apoyar este tipo de manifestaciones culturales, vamos a seguir haciéndolo, el apoyo, desde la Comuna es permanente para la Biblioteca y para toda la comunidad".Más adelante destacó que esta propuesta cultural "ha impactado no sólo en esta comunidad sino también en la región, y creo que este año, esta amplia región, que se extiende hasta la vecina provincia de Córdoba, es posible que aproveche nuestra subsede".Por otra parte destacó que "no nos olvidemos que el domingo tendremos el teatro local, todos los años el grupo de teatro de nuestra localidad muestra lo suyo. Y siempre si bien queremos conocer las propuestas foráneas, la comunidad se interesa mucho por lo que ofrece nuestro elenco. En esta ocasión se ofrecerá "El amateur".La secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Suardi, Marianela Mottura enfatizó su satisfacción por permanecer como subsede de la realización rafaelina.En tal sentido, la funcionaria suardense manifestó "este es el sexto año consecutivo que somos subsede. Para Suardi continuar siendo subsede es un verdadero privilegio, darle continuidad a esta propuesta que es de un excelente nivel en relación a los elencos y a las obras, poder seguir sosteniendo y poder hacer crecer la propuesta es un verdadero privilegio, como dijimos en el lanzamiento, estamos, desde la Secretaría muy agradecidos, tanto con las autoridades de la Municipalidad de Rafaela, como con las autoridades locales, por tener claro el trabajo de la Secretaría, por el trabajo de la subsede. La labor es ardua, son muchos días de ida y venida para que todo salga en forma correcta, y esperamos la actividad con mucha emoción, ya que nos moviliza muchísimo".Remarcó que "Suardi tiene un elenco estable, incluso hay nuevos alumnos que se incorporan a talleres de teatro y jóvenes que empiezan a incursionar en la música y en actividades artísticas, incorporando además las artes escénicas, así que es algo que responde a la permanencia de ser subsede porque hay niños que desde muy chiquitos comienzan a vivenciar en el mes de julio toda esta movida y va siendo como un semillero para que después, con el paso del tiempo, ellos mismos empiecen a incursionar en el gusto por el teatro o por el hecho de prepararse para se actores".