Perotti: "El gasoducto se iniciaría en septiembre"

El senador nacional Omar Perotti se refirió a los avances de la obra del Gasoducto Esperanza Rafaela Sunchales, destacando que “en el marco de seguimiento permanente que hacemos de esta y otras obras estratégicas para la ciudad y la región podemos decir que, se abrió la licitación para el montaje de cañerías de la obra para la ampliación del sistema de transporte y distribución de gas natural para Rafaela y la Región".En la oportunidad se presentaron 8 proponentes y actualmente las ofertas están en instancias de evaluación, y se espera que la obra sea adjudicada en el mes de septiembre, estimándose que la obra demandará 12 meses a partir de su inicio. "En tal sentido el legislador expresó su deseo “que el proceso continúe normalmente, tal cual está previsto, para que la ciudad y la región puedan tener este refuerzo tan ansiado que va a permitir mejorar la infraestructura para el abastecimiento industrial y también alcanzar a todos los hogares de la ciudad que hasta el momento no cuentan con el servicio, lo mismo en Esperanza y Sunchales”, agregando que “sólo restarán las obras complementarias para llegar a los pueblos que estaban contemplados en el proyecto original”.Cabe recordar que la obra fue sometida a evaluación por la actual gestión de gobierno, “siempre lo hemos planteado en todos los ámbitos, desde el jefe de Gabinete hasta el ministro Aranguren, la importancia estratégica de esta obra y en definitiva quedan solamente cuatro obras de gasoductos en todo el país y esta es una de ellas”. Recordemos que el Gasoducto Regional Centro existente está conectado al gasoducto troncal Aldao Santa Fe. Dicho gasoducto no solo alimenta a usuarios residenciales y comerciales sino que a lo largo de su traza se conectan estaciones de GNC, industrias y usinas tecnoeléctricas.Debido al sostenido crecimiento de la demanda del servicios de distribución de gas natural por redes el Gasoducto se encuentra operando al máximo de su capacidad, por lo que no cuenta actualmente con la posibilidad para permitir la incorporación de nuevos consumos. Luego de evaluar las diferentes alternativas surgió la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento.El legislador afirmó que “con la infraestructura que se monta para este gasoducto, se cubre la totalidad de los barrios que hoy no tienen gas en la ciudad, es decir, desde el día de la adjudicación en el momento que se firme el acta del comienzo de obra, hay que contar un año para que la obra esté terminada. “Una vez iniciada los vecinos tendrán que comenzar a dialogar con el municipio y con la empresa Litoral Gas para que les brinden información, en algunos barrios las cañerías están tendidas pero las conexiones no fueron autorizadas, en tales casos solo será necesario habilitar la conexión, agregando que "en los otros casos, es decir en aquellos barrios en los que las cañerías no están, seguramente habrá una instancia de reuniones de los vecinos con el municipio y Litoral Gas para que el suministro llegue a todos los barrios de la ciudad”, finalizó Perotti.El presupuesto para esta obra es de 1.300 millones de pesos y el plazo de ejecución de 12 meses a partir de la adjudicación.