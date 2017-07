Cura abusador

Carlos José, el religioso de una iglesia de Caseros acusado ante la Justicia por al menos dos casos de abuso sexual, ya no es más sacerdote. Así se lo confirmó Eduardo González, el vicario general de San Martín. Dos semanas atrás, antes de que se difundieran por los medios de comunicación las denuncias en su contra por abusos, José renunció a su estado eclesiástico.El caso había salido a la luz en el programa Bella Tarde, del canal de noticias TN, en el cual hablaron dos de las víctimas.El vicario de San Martín contó además que en el último tiempo José se dedicaba sobre todo a tareas de computación aunque alguna vez realizaba algún servicio ministerial. Las denuncias contra Carlos José fueron presentadas el 6 de abril pasado en la UFI 14 de San Martín y la causa fue caratulada como "abuso simple y gravemente ultrajante", según afirmó el fiscal Marcelo Lopargo, quien agregó que este delito "tiene un mínimo de 8 años de prisión". Antes, en 2009, la familia de una de las víctimas había realizado la denuncia en el Diócesis de San Martín, aunque allí habían intentado ocultar la situación. Las chicas, cuando eran menores, iban al mismo colegio pero no se conocían. Eduardo González, el vicario de la Diócesis de San Martín, había sido grabado por Mailin y Yasmín, las dos denunciantes de José, hablando de los abusos, aunque en las últimas horas dijo no tener recuerdos sobre el caso.