El Concejo retoma la actividad con reuniones

Luego de que la semana pasada se concretara la sesión extraordinaria por la donación del terreno para la UNRaf, los concejales volverán a tener actividad durante este receso invernal, en este caso, con dos reuniones.Hoy, a las 9, será el turno de Marta Engler. La exfuncionaria concurrirá para dar su versión acerca del proceso que se llevó a cabo hace 20 años luego de la venta de una calle a Basso SA, en el barrio Amancay. Es que el concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto de ordenanza para municipalizar el jardín "Pimpollitos de Amancay", luego de una nota elevada por la vecinal del sector. En esa misiva, la entidad barrial señalaba que la intención era que con el usufructo de aquella venta, se construyera un jardín de infantes y que quedara en manos del Municipio.Engler señalará en el día de hoy que esto no fue así, dado que si se habilitaba que un barrio tuviera un jardín municipal (con la carencia que había hace dos décadas de esta clase de establecimientos) se abría la puerta a que el resto de los sectores de la ciudad realizara un reclamo de similares características, lo cual era imposible de ser afrontado desde lo económico por el Municipio.TAMBIEN POR LA UCEPor otra parte, mañana jueves, también a las 9, se reunirán con la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, en este caso, para dar su opinión con respecto a la propuesta de la oposición acerca de la Unidad de Control y Evaluación (UCE). En principio, Galantti marcará una postura de similares características a la que ya expresara el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), en contra de la posibilidad de que las sanciones sean diferentes a las contempladas por la legislación provincial."Hay otras cuestiones ligadas a que las resoluciones que emita la Unidad de Control sean vinculantes. Entendemos que no sería de lo más aconsejable, dado que el pueblo gobierna a través de las autoridades que elige, en este caso, el Intendente Luis Castellano. No podría, a través de un organismo creado por el Concejo, reemplazarse algunas decisiones", anticipó. Seguramente, este será un punto que traerá polémica."Queremos tratar de unir los dos procesos: este y el de Rafaela Evalúa, porque va en el mismo sentido y son similares", dijo en declaraciones a "Algo Dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).