Almagro derrotó al Brown de Adrogué

Almagro se impuso ayer por 2 a 0 a Brown de Adrogué como local, en el inicio de la fecha 43 de la Primera B Nacional, que este miércoles tendrá partidos muyimportantes tanto por el segundo ascenso como la definición de los tres descensos restantes.Ariel Cháves y Francisco Grahl, ambos en el segundo tiempo, anotaron los tantos del "Tricolor", dirigido por Alfredo Grelak, que llegó a 56 puntos y dejó atrás una racha de tres partidos sin victorias.La B Nacional es liderada por el ya ascendido Argentinos con 81 puntos, seguido por Chacarita y Guillermo Brown de Puerto Madryn, ambos con 68, aunque el conjunto de San Martín tiene un partido suspendido.Luego de esta fecha entre semana quedarán tres jornadas para definir el segundo ascenso y los restantes tres equipos que dejarán la categoría (ya descendió Atlético Paraná).14:30hs Juv. Unida (G) vs San Martín (T), 15hs Flandria vs Crucero del Norte, 15:35hs Chicago vs Argentinos, 20:05hs Independiente Riv. vs Douglas, 20:05hs Ferro vs Guillermo Brown, 20:30hs Santamarina vs Sp. Estudiantes, 21hs Central Córdoba vs Atl. Paraná, 21hs Boca Unidos vs Villa Dálmine, 21:30hs Gimnasia (J) vs Instituto.21:05hs Los Andes vs Chacarita.