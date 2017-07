El WTCC, con dos argentinos, llega a Termas

El WTCC (Mundial de Turismo de FIA), vivirá el próximo fin de semana su sexta fecha, y será una nueva oportunidad de ver a la categoría en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, en cuya carrera estarán los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami. La competencia se desarrollará entre el 14 y 16 de este mes, y será la quinta ocasión de manera consecutiva que la categoría estará en tierras santiagueñas. En las anteriores cuatro ediciones los ganadores fueron Yvan Muller (Francia), en 2013 y luego de manera seguida el que se adjudicó la competencia fue José María "Pechito" López, quien se consagró además triple campeón mundial de la categoría. Para esta ocasión el WTCC compartirá calendario con el Turismo Nacional (TN).El sábado el WTCC tendrá actividades relacionadas con la clasificación, tanto la Q1 (15.00 a 15.20), la Q2 (15.25 a 15.35), y la Q3 (15.40), mientras que la MAC3, para los equipos con apoyo de fábrica, está prevista entre las 16:15 y 16:30. En tanto, el domingo se disputará la carrera del TN, por la mañana, mientras que el WTCC lo hará por la tarde, con la carrera inaugural (11 vueltas) desde las 15:00, mientras que la carrera principal (13 vueltas) se largará a las 16:15.Este año, como en el 2016, Argentina tendrá dos pilotos en competencia, uno Esteban Guerrieri (Chevrolet Cruze) -estuvo en la carrera anterior en la que también participó "Pechito" López-, y Néstor Girolami (Volvo S60). En la presentación oficial de la competencia realizada este martes en el edificio del Automóvil Club Argentino (ACA), Girolami indicó "esta es una oportunidad increíble de correr en Argentina, seguramente vamos a trabajar en equipo. Este es un contrato de varios años y la idea es que este primer año se aprenda y ajustar cosas para lo que queda del año y los que vienen". El piloto argentino, de 28 años, está lejos de la punta en el campeonato, y es casi seguro que el equipo que integra le apuntará más a un trabajo en el cual Girolami apuntalará a sus compañeros del equipo Polestar Cyan Racing, el holandés Nicky Catsburg y el sueco Thed Bjork.El campeonato es liderado por el portugués Tiagho Monteiro (Honda), con 164 puntos, seguido por Bjork, con 160 y Catsburg, con 154. En tanto, Guerrieri dijo que "es realmente un placer y un orgullo volver a representar a Argentina en mi país. El año pasado fue una experiencia muy buena. Mantener la vara alta de Pechito no es fácil ni sencillo, pero con el Bebe vamos a tratar de hacer lo posible, entregando todo al cien por cien", afirmó Guerrieri en conferencia de prensa.Por su parte el responsable del WTCC en Argentina, Fernando Gorbaran, opinó que "sin lugar a dudas el WTCC es una plataforma de comunicación mundial, y no sólo un evento deportivo. Llegada a 108 países". "Este es un proyecto, no sólo una carrera. Sino el abrirle una categoría. A un piloto argentino, como sucedió con Pechito, y también con Girolami y Guerrieri, no sólo hacer un evento, sino también abrirle las puertas para los pilotos argentinos", explicó.