Precios: entre optimistas y pesimistas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Funcionarios del Gobierno nacional elogiaron la desaceleración de la inflación medida por el INDEC, mientras economistas consideraron que esa leve caída en el índice es producto de un proceso recesivo que afecta al país.El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizó una publicación en la red social Twitter, en la cual destacó: "Seguimos dando pasos en la lucha contra la inflación". Al difundir una placa con el resultado de 1,2% de la inflación correspondiente a junio, aseguró: "Seguimos haciendo lo que hay que hacer".En esa línea, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, evaluó en redes sociales: "1,2% de inflación en junio (21,7% interanual) marca que vamos avanzando". "No es un camino lineal, pero con constancia derrotaremos la inflación", confió el funcionario.Por su parte, el economista y precandidato a senador por Frente Cumplir, Agustín D attellis, cruzó al jefe de la autoridad monetaria y consideró: "Con constancia no, con recesión quiso decir". Con ironía, el integrante de la agrupación heterodoxa Gran Makro, evaluó: "El corrector le jugó una mala pasada. Hacia la paz de los cementerios".Por su parte, el economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, resaltó la posibilidad de tener un índice de alcance nacional, mientras destacó que los resultados del área metropolitana y nacional se encuentran en sintonía.En tanto, el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Nicolás Trotta, dijo a NA que la inflación de julio podría ser más alta que la de junio debido al ajuste en los precios de los combustibles y otros rubros como esparcimiento, por las vacaciones de invierno. Evaluó que como la variación del precio del dólar históricamente en la Argentina se traslada a precios, la depreciación del 6% del peso en las últimas dos semanas ejercería también presión inflacionaria, "a pesar del momento recesivo que atraviesa el país".En ese escenario, estimó que es "muy difícil" que el consumo mejora si no se logra que la familia trabajadora logre recomponer su poder de compra a través de las paritarias, que quedaron "deprimidas" por la estrategia oficial de plantear una meta inflacionaria del 17% para este año.El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, deslizó que la inflación podría mostrar una aceleración en julio por la suba de los precios regulados, después de que ya evidenciara un incremento la "inflación núcleo" en junio.