Esperan a los lesionados

9 de Julio y Ben Hur ya comenzaron sus semanas de trabajo con vistas a lo que será la segunda fecha de la Región Litoral Sur, Zona B, del Federal B, donde ambos serán locales este fin de semana. En primer lugar, 9 de Julio volverá a jugar en el Soltermam el viernes desde las 20:30 ante Atlético San Jorge. Para ese duelo, Maximiliano Barbero aguarda por las recuperaciones de los delanteros Rubén Tarasco, que fue preservado para este encuentro por una molestia física, y Luis Boiero, el autor del 2 a 0 del sábado en el triunfo juliense ante la BH en el Coloso, que luego de su conquista no pudo continuar disputando el clásico por un tirón. Igualmente, teniendo en cuenta el buen nivel que está mostrando el equipo en los últimos partidos, el DT podría repetir la misma alineación.Por el lado de Ben Hur, que el domingo, desde las 15:30 irá por la recuperación en el estadio Parque ante Adiur de Rosario, sufrió una nueva baja, ya que se confirmó que el atacante Juan Ignacio Weissen padece una distensión en el aductor, molestia que ya supo tener, con lo cual no podrá ser tenido en cuenta por Gustavo Barrraza, al igual que Emir Izaguirre y Marcos Torres. En tanto, el Negro espera por la recuperación de Nicolás Pautasso, quien este martes realizó trabajos diferenciados en el retorno a los entrenamientos. Lo mismo sucede con Alejandro Carrizo, quien el viernes sumó sus primeros minutos de fútbol formal tras una molestia sufrida en el primer partido de la Copa Santa Fe ante Florida. De todos modos, a raíz del bajo nivel futbolístico mostrado en las últimas semanas, no se descarta que el técnico realice varios cambios de nombres. Por último, Gustavo Mathier está analizando la chance de ir a Textil Mandiyú, quien ya mostró un cierto interés para llevarse al Flaco, aunque se espera por un nuevo contacto entre las partes.El ministro de la Producción, Luis Contigiani, entregó este lunes un aporte no reintegrable al Club Sportivo Ben Hur de la ciudad de Rafaela. “En nombre del gobernador Miguel Lifschitz” destacó el ministro “vengo a hacer entrega de esta ayuda. Estamos convencidos del rol social primordial y profundo que tienen los clubes en nuestras comunidades. Por esto, es un honor y es una enorme satisfacción para nosotros poder llevar adelante este tipo de apoyo, ya que hablamos de los chicos, hablamos de deporte: hablamos de un futuro mejor”. El aporte consistió exactamente en $351.534,79. Del encuentro participaron la diputada nacional, Alicia Ciciliani; el diputado provincial Omar Martínez; la concejala de Rafaela, Natalia Enrico; el coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti y el vicepresidente del directorio de la EPE, Fabián Bastía. Recibió el aporte el presidente de la institución, Adrián Zenklusen, quien estuvo acompañado por miembros de la comisión directiva.Belgrano dio un paso en falso en su debut en el Torneo Federal B de fútbol al perder el sábado ante Cosmos FC de Santa Fe por 3 a 0 en calidad de visitante. Sin dudas que el resultado fue sorpresivo, teniendo en cuenta la extensa preparación que tuvo el equipo paranaense para llegar de la mejor manera al certamen que organiza el Consejo Federal. Por eso, la dura caída trajo coletazos en el Mondonguero ya que el entrenador Daniel Veronesse estuvo a punto de dejar su cargo tras ver en la cancha a un equipo sin reacción. El técnico rafaelino, en diálogo con La Cábala, dudo sobre su continuidad, aunque aclaró que no renunció tras una extensa charla que mantuvo con el presidente de la entidad, Alejandro Schneider.