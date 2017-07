Sortearon espacios para la cartelería de campaña

Con el objetivo de consensuar pautas para la colocación de carteles de campaña en la vía pública y sortear los lugares para asignarlos equitativamente a cada agrupación, el secretario de Gobierno y Ciudadanía Delvis Bodoira presidió ayer al mediodía en el Salón Verde de la Municipalidad una reunión con apoderados de las listas que participarán en las elecciones primarias del 13 de agosto."Teníamos 471 columnas en el microcentro para colocar carteles de publicidad política disponibles para el sorteo. Pero desde la última elección se han sumado ciclocarriles o ciclovías en los canteros de los bulevares, por lo que se acordó no utilizar algunas columnas para evitar riesgos a ciclistas o peatones. Por tanto, se sortearon 419 columnas, por lo que han quedado alrededor de 20 para cada lista", explicó Bodoira a este Diario.El funcionario consideró que "en la mayoría de las ciudades es la ley de la selva, aquí es distinto porque nos pusimos de acuerdo en cómo, entre todos, vamos a cuidar la ciudad, porque Rafaela es ordenada y limpia, valores que todos queremos mantener y que trascienden las cuestiones político partidarias". "Cada partido sabe qué columna le ha tocado y cuáles le corresponden al resto. Se ha hecho un sorteo democrático a la vista de todos. Cada fuerza política se acercó para sacar su bolilla, en un plano de transparencia y absoluta cordialidad. Lo que está claro es que se sortearon las columnas del microcentro, pero en los barrios y la periferia queda a criterio de cada fuerza y del que llega primero", agregó Bodoira."Es meritorio que logremos estos acuerdos en Rafaela, desde hace ya varios años; es un consenso que no se da en otras ciudades", reiteró el titular de la cartera de Gobierno municipal sobre esta práctica ya instalada en la previa electoral de la ciudad. "Evidencia un diálogo maduro entre las diferentes agrupaciones políticas y la voluntad de ser ecuánimes y ordenados con el uso del espacio público", sostuvo.Los lineamientos para la colocación de la cartelería responden a los criterios recomendados por el área de Protección Vial y Comunitaria de la Municipalidad de Rafaela y el Departamento de Electrotecnia, con el fin de no generar inconvenientes con el tránsito de las personas ni alterar el cableado. Y fueron, como se indicó, acordados por todas las partes.Estuvieron presentes, además de Bodoira, el director de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Frattini, entre otros funcionarios y entre otros candidatos estuvieron Lalo Bonino, Juan Tschieder, Oscar Gasparotti y Hernán Camusso entre otros.Entre los principales lineamientos se destacan, según se desprende del acta suscripta por todos los representantes partidarios, que no se deben "colocar carteles en Plaza 25 de Mayo, perímetro Catedral, Recova Ripamonti, perímetro Municipalidad, canteros de Bv. Santa Fe entre Plaza 25 de Mayo y Constitución, lugares que obstruyan la visual al tránsito vehicular y peatonal".Asimismo, "colocar carteles en los lugares establecidos (...) a partir de las 0 horas del día 14 de julio, conforme a la legislación vigente (...) debiendo retirar los mismos dentro de las 120 horas (cinco días) de finalizado el acto electoral".Además, "no utilizar árboles para apoyar carteles, ni señales de tránsito (semáforos, etc.), ni luminarias ornamentales, a los efectos de evitar la contaminación visual y preservar la estética de la ciudad".En los lugares sorteados, "solo podrá utilizar las columnas una fuerza política, es decir que no se pueden apilar o apoyar en una misma columna carteles de distintas listas o partidos políticos". En tal sentido, tampoco "se pueden ceder ni transferir". Es decir que si alguna agrupación no utiliza un espacio que le fue asignado, no puede delegarlo ni puede ser ocupado por otras fuerzas. También se prohíben los pasacalles.