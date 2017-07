Curioso hecho que alerta sobre la inseguridad reinante

El pasado viernes, una unidad del transporte urbano municipal de pasajeros que prestaba servicio en la Línea 1 fue protagonista de un hecho inusual que alerta sobre la inseguridad que es moneda corriente en nuestra ciudad y en todas las de nuestra geografía nacional.En la víspera LA OPINION dialogó con quien se comportaba como conductor en ese momento, Jorge Luciano.En tal sentido nos hizo saber que "nos detuvimos porque se rompió el coche, y una pasajera - policía de civil- detectó que había un grupo de cuatro muchachos que tenían armas en su poder.Por otra parte hizo saber que los pasajeros "habían subido en el centro, en la parada de San Martín y Lehmann, aparentemente erraron la línea que debían abordar, iban hacia la Terminal o aguardaban la Línea 2.Prosiguió su relato señalando que "cuando llego a Luis Fanti y Sacripanti el coche venía frenando y paré, veo que una mujer se baja y habla por teléfono y me sorprendió la conversación que tenía y le pregunté acá arriba ¿está pasando eso?', me lo confirmó, y en dos minutos cayeron tres patrulleros, nosotros estuvimos casi una hora en el lugar, los requisaron ahí y de entrada a uno le sacaron un arma -una réplica-, luego uno de los policías ascendió al coche y encontró una bolsita. El personal policial no me dijo nada, es más me indicó que podía seguir viaje, no lo hice porque el coche estaba descompuesto.Aseveró además que "había posiciones diversas entre los pasajeros ya que decían 'eran de juguete', pero por lo que aprecio los jóvenes tendrían entre 17 y 19 años , eran más altos que yo y no creo que tengan ese juguetito para jugar ellos".Si bien en esta oportunidad la situación generada es más una anécdota que un suceso, es muy bien sabido que muchos de los hechos contra la propiedad se llevan adelante portando estas réplicas que, para quien no conoce las toma por verdaderas y entrega hasta lo que no tiene para que respeten su vida.