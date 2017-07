Cerca de seis millones de niños viven en la pobreza

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El último relevamiento realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que la pobreza estructural afecta a casi seis de cada diez chicos en el país. El indicador multidimensional de la universidad privada alcanza a 7,6 millones de menores, un 58,7% de la población menor de 17 años.El informe, que elabora el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de esa casa de estudios, fue adelantado por el diario La Nación, y será presentado en sociedad mañana a las 18 en el marco de un acto que se realizará en el Auditorio Santa Cecilia, subsuelo del Edificio San Alberto Magno, en avenida Alicia Moreau de Justo 1500, en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.El día de la presentación se entregará un ejemplar de la publicación a los asistentes que se hayan inscripto previamente en www.uca.edu.ar/observatorio. La presentación será efectuada por Ianina Tuñon, investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, UCA.El último reporte del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, que será presentado pasado mañana en la sede de la universidad, muestra exactamente el mismo indicador que reflejaba el estudio para 2015. No obstante, según la UCA, este flagelo es menor que en 2010 (63,7%), cuando se comenzó a hacer el relevamiento.De acuerdo a datos del Indec, a fines de 2016 la pobreza entre los niños de 0 a 17 años -medida sólo por ingresos del grupo familiar- era del 45,8%."La evolución es muy lenta a lo largo del tiempo", afirmó a LA NACION IaninaTuñón, coordinadora del estudio, para explicar la inmovilidad del índice. "Son aspectos que son menos sensibles que el ingreso y que requieren transferencias más estructurales", agregó.UNICEFEn la Argentina el 47,7% de los niños y adolescentes relevados, unos 5.800.000, vive en situación de pobreza, de los cuales el 10,8%, 1.300.000, sobrevive en la pobreza extrema, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.En medio de ese escenario, la organización referente en atención directa y personalizada a la niñez, Aldeas Infantiles SOS Argentina, lanzó una campaña de participación social "Contra la pobreza" a través de www.contralapobreza.org.ar. Crecer en situación de pobreza es no tener acceso a agua potable ni a un plato de comida todos los días; es no acceder a la higiene adecuada ni a un abrigo cuando hace frío; es no tener una cama caliente para descansar; ni tiempo para jugar. Es estar expuesto a mayores vulneraciones y a menos posibilidades de un futuro mejor.Sobre el tema, Alejandra Perinetti, directora de Aldeas Infantiles SOS Argentina, manifestó: "Hablar de pobreza es referirnos a millones de personas que no tienen las posibilidades mínimas de ejercer sus derechos, pero hablar de pobreza y niñez es aún peor". Mencionó que "el impacto es tan grande que podría considerársela como la principal causa de la violación de sus derechos"."Vivir en condiciones de pobreza significa no tener acceso a servicios básicos y elementales para el desarrollo de una vida digna. En este sentido, es imposible garantizar los Derechos de los Niños sin atacar la pobreza", sostuvo. La pobreza "les quita a los niños la posibilidad de ser niños y es urgente cambiar esta situación", indicó el reporte. Los datos corresponden al informe "La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina", publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto de Estudios Laborales y el Desarrollo Económico.