Abrieron una licitación

Desde la oficina del senador Michlig se emitió un informe de prensa que a continuación reproducimos.Se realizó en la Comuna local, el acto de apertura de sobres –en el marco de la licitación pública nacional N° 01/17- para la adquisición de Pick up doble cabina o km, a través del Promudi (Programa Municipal de Inversiones), para las Comunas de Moisés Ville, Las Avispas y Huanqueros, todas del departamento San Cristóbal.Participaron del acto el senador Felipe Michlig, los presidentes comunales de Moisés Ville (Gustavo Barceló), de Las Avispas (Felipe Vieira) y de Huanqueros (Roque Ferreyra), además representantes de las empresas Long Automotores S.A. (Nicolás Colombero), Amiun S.A. (Joaquín Galuccio), Reutemann Automotores S.A. (Francisco Scalice) y Escobar Automotores S.A. (Martín Contreras), y en representación de PROMUDI, Marco Molinas y Sonia Maggi, sumado autoridades policiales, comunales y representantes de la prensa regional.Mayor y mejor movilidadEl legislador provincial al hacer uso de la palabra destacó “la importancia de Promudi para seguir dotando de mejor movilidad a las comunidades de nuestro departamento, a través de una operatoria rápida y segura” al tiempo que agradeció “al Ministro de Economía Gonzalo Saglione, al Secretario de Economía Pablo Olivares y funcionarios del área, y especialmente al Gobernador Miguel Lifschitz por cumplir en tiempo y forma con todo lo que nos habían anunciado y prometido”.Las propuestas presentadas fueron:1) Long Automotores S.A. cotiza una pick up Ford Ranger doble cabina y demás detalles técnicos sujeto a pliego, $ 454.981,00.-2) Amiun S.A. , cotiza una pick up doble cabina Toyota Hilux y demás detalles técnicos sujeto a pliego, $ 553.600,00.-3) Escobar Automotores S.A. cotiza una pick up doble cabina Volkswagen Amarok y demás detalles técnicos, sujeto a pliego $ 535.733.00.-4) Reutemann Automotores S.A. cotiza una pick up doble cabina Volkswagen Amarok y demás detalles técnicos sujeto a pliego $ 481.200,00.