El consumo de carne no para de caer desde 2014

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El consumo de carne vacuna por habitante bajó 2,8% en junio respecto del mismo mes del año pasado, hasta los 55,8 kilos, 14,4 menos que el récord alcanzado en 2009, en un descenso que arrancó en 2014 y no se detiene. Así lo indicó un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) difundido ayer."El promedio móvil de los últimos doce meses arroja un guarismo de 55,8 kilos por habitante por año en junio, que respecto de doce meses atrás mostró una caída de 2,8%", indicó la entidad. El mercado argentino había alcanzado el récord de consumo de carne por habitante en 2009, cuando se ubicó en los 70,2 kilos. El descenso se inició en 2014, cuando el consumo se había ubicado en 60,5 kilos per cápita; en 2015 retrocedió a 58,3; en 2016, a 57,5; y en 2016, a 55,9.El nivel más bajo de consumo de carne per cápita desde la crisis de 2001 se produjo en 2011, con unos 55,2 kilogramos por habitante por año. "Estos datos responden al promedio móvil, que responde a patrones de demanda aleatorios o nivelados donde se elimina el impacto de los elementos irregulares históricos", indicó el reporte.CICCRA precisó, además, que la industria frigorífica produjo 1,38 millones de toneladas de res con hueso de carne vacuna en el primer semestre del año, lo que arrojó una suba de 3,1% interanual. Puesto en términos absolutos, la cantidad ofrecida de carne vacuna creció en 41.656 toneladas de res con hueso en relación a enero-junio de 2016.Al mercado interno se volcó un total de 1,266 millones de toneladas de res con hueso de carne vacuna en la primera mitad del año, lo que implicó un aumento de 3,1% anual; del total producido, el consumo interno representó 91,6%.El informe indica que en mayo las exportaciones de carne vacuna se mantuvieron en torno a las 13.500 toneladas peso producto (tn pp), manteniéndose entre las más elevadas del 2017. La comparación interanual muestra que las ventas al exterior cayeron 6,7% en mayo.En tanto, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2017 las exportaciones de carne vacuna se ubicaron en 66.635 tn pp, quedando 18,5% por arriba de las certificadas en el mismo período del año pasado. Medidas en toneladas res con hueso, según las estimaciones de CICCRA, totalizaron 97.208 tn y resultaron 0,9% mayores a las de enero-mayo de 2016.CUOTA HILTONMás de mil toneladas de carne argentina de primera calidad fueron exportadas en la primera semana de julio a la Unión Europea por "Cuota Hilton", lo cual representa un incremento del 85% respecto del mismo período de 2016, informó ayer el Ministerio de Agroindustria. En ese lapso, la cartera otorgó más de cien certificaciones de exportación. Agroindustria destacó que el crecimiento "se produjo luego que el Gobierno estableció en junio un nuevo sistema de distribución y asignación del cupo para exportar cortes premium de carne a Europa, una medida que otorga oportunidades de participación a mayor número de empresas".La Argentina tiene asignadas 29.500 toneladas con un arancel preferencial del 20% para exportar cortes de carne vacuna sin hueso, de alta calidad, a la Unión Europea.