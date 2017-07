Lanata le ganó a Susana y se superó a sí mismo

Con 18,2 puntos de promedio, el debut de la sexta temporada del programa de Jorge Lanata, Periodismo para todos, en Eltrece, fue lo más visto del fin de semana. El ciclo político, que con este resultado superó en dos décimas a la marca más alta que había conseguido en 2016 y así también le ganó a Susana Giménez, en Telefe, que logró 14,5 puntos y fue lo segundo más visto del domingo. El tercer puesto de los programas más vistos de anteayer quedó para el estreno de Lo mejor de la familia, el nuevo programa de Guido Kackzca (Eltrece), con 12,3 puntos. Finalmente, el cuarto lugar fue para el inicio de otra nueva temporada, la de Peligro sin codificar, por Telefe, que midió 11,7 puntos.Entre los ciclos que no ingresaron al ranking de los cinco más vistos del domingo, el que mejor midió en relación a sus resultados habituales fue La cornisa, de Luis Majul, por América, que con la visita de Elisa Carrió consiguió 7 puntos de rating. A Almorzando con Mirtha Legrand (Eltrece) no le fue tan bien y alcanzó un promedio de 7,4 puntos. Y su competencia, La peña de Morfi, por Telefe, obtuvo casi los mismos resultados, promedió 7,6 puntos. Pero al que peor le fue es al programa #Debodecir de Luis Novaresio (América), que -a pesar de tener la visita de Florencio Randazzo- no pudo contra el debut de Lanata y la propuesta de Susana Giménez y logró 1,5 puntos.En cuanto a los programas del sábado, lo más visto fue Dueños de la cocina, de Telefe, que midió 10,4 puntos. En segundo lugar, figuró La noche de Mirtha Legrand, en Eltrece, con 9,2 puntos, y Pasapalabra, con Iván de Pineda, resultó cuarto entre los más vistos del día, con 7,2 puntos. Y entre los resultados más llamativos estuvo el de Las puertitas del Sr. López (Eltrece), que hizo 5,4 puntos de rating, la marca más baja desde que está al aire y Cuestión de peso, por el mismo canal, que en su nuevo horario de las 18 logró 5,3 puntos, con lo cual subió 1,9 puntos respecto a su última emisión. (La Nación).