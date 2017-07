AFA: Se dolarizó la deuda de los clubes

El comité ejecutivo de AFA aprobó ayer un plan de desendeudamiento en dólares para los clubes y el presidente del organismo, Claudio Tapia, anunció una serie de medidas en un momento en el que "los recursos los necesita la casa"."En este momento los recursos los necesita la casa y hemos encontrado un eco importante con esta decisión del comité ejecutivo. Esto es para darle el lugar que tienen que tener los clubes que no se endeudan con la AFA ni con sus jugadores. Hay muchas posibilidades para pagar de acuerdo a la voluntad de cada club", declaró Tapia en una rueda de prensa en la puerta del edificio de la calle Viamonte.La AFA les descontará a los deudores el 15 por ciento mensual de los derechos audiovisuales y Tapia anunció que ese porcentaje se incrementará dependiendo de la cantidad de jugadores que incorporen en el mercado de pases."A los clubes que incorporen dos jugadores, para que puedan utilizarlos se les descontará el 30 por ciento de los derechos audiovisuales.A los que quieran incorporar cuatro, el cincuenta por ciento. Los que no adeudan, pueden incorporar libremente, y el que debe, no podrá incorporar si no salda su deuda en diciembre", afirmó Tapia.El dirigente blanqueó que "el monto llega a los 800 millones de pesos entre Primera y Ascenso" y que "a partir de hoy la deuda queda dolarizada porque hasta hoy era fija y eso ha traído un perjuicio económico"."Es la manera justa para que todos tengamos las mismas reglas del juego. Esto es parte de lo que la sociedad y la FIFA con su fair play financiero quería", finalizó Tapia.