Nadal y Kerber, eliminados

El tenista español Rafael Nadal, nº 2 mundial, y la alemana Angelique Kerber, nº 1, cayeron eliminados en Wimbledon ante el luxemburgués Gilles Muller y la española Garbiñe Muguruza, en lo que se conoce como el "lunes loco". En cambio, avanzaron a cuartos Andy Murray, Roger Federer, Venus Williams y Garbiñe Muguruza, verdugo de Kerber y única superviviente española tras un lunes intenso en que se disputan todos los octavos de final, de ahí su adjetivo. No pudo jugar Novak Djokovic, cuyo partido ante el francés Adrian Mannarino se aplazó para hoy por la larga duración del de Nadal.Nadal cayó en un partido épico de casi 5 horas ante el veterano luxemburgués Gilles Muller por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, y 15-13. Muller, de 34 años y nº 26 del mundo, necesitó cinco bolas de partido para materializar su victoria sobre Nadal, que, con su eliminación, perdió la oportunidad de recuperar el número uno mundial en este torneo. Nadal no se clasifica a unos cuartos en Londres desde 2011, y ya fue eliminado por Muller en Wimbledon en 2005, en la que era su única victoria ante el mallorquín en cinco enfrentamientos. Muller se medirá ahora al croata Marin Cilic, de 28 años, sexto del ranking mundial, ganador del US Open en 2014, que disputará sus cuatro cuartos de final consecutivos en Wimbledon.En tanto, el británico Andy Murray, nº 1 mundial y vigente campeón de Wimbledon, venció al francés Benoit Paire y se medirá al estadounidense Sam Querrey por una plaza en las semifinales. El suizo Federer, tercer cabeza de serie, que busca un octavo título récord en Wimbledon, se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov, y se medirá al canadiense Milos Raonic, su verdugo en semifinales en 2016. El checo Tomas Berdych, que ganó a la joven promesa austriaca Dominic Thiem, aguarda rival del partido Mannarino-Djokovic.En la rama femenina, Muguruza se deshizo de Kerber por 4-6, 6-4 y 6-4 y se medirá en cuartos de final a la rusa Svetlana Kuznetsova, séptima cabeza de serie, antigua campeona de Roland Garros y el US Open. En los otros cuartos femeninos, la eslovaca Magdalena Rybarikova a la estadounidense Coco Vandeweghe; la estadounidense Venus Williams a la letona Jelena Ostapenko, y la británica Johanna Konta a la rumana Simona Halep, que arrebatará el número 1 a Kerber si vence en cuartos. Muguruza dijo que la ausencia de Serena Williams cambia sustancialmente el torneo. Su hermana, Venus, sí está en Wimbledon, torneo que ganó en seis ocasiones, y se convirtió a los 37 años, en la mujer de más edad en clasificarse a esa instancia.