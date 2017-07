Detuvieron a cinco represores prófugos

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron en los últimos días a cinco exoficiales de la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar, entre ellos a un exinterventor de la provincia de Santa Fe.Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que precisó que las detenciones se produjeron en los allanamientos de cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos.Se trata del exalmirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta; el excapitán de navío Heberto José Rubattino; el exsuboficial mayor Luis Oscar Conti; el excapitán de navío Mario José Bilesio y el excapitán de fragata Pedro Eduardo Giromini.Luchetta fue el tercer interventor de la dictadura en Santa Fe: ocupó la Casa Gris desde el 29 de marzo de 1981 y durante quince meses, y está acusado por el "secuestro y tormento" a 25 militantes políticos ‑entre ellos tres asesinados y 13 desaparecidos‑, cuando era capitán de navío y jefe de Operaciones en la Base de Puerto Belgrano, en 1976.Giromini, en tanto, es gerente de Prevención, Protección y Seguridad de Intercargo SA, la empresa encargada de los servicios en tierra de aviones en aeropuertos de todo el país, designado por el actual titular de Aerolíneas Argentina, Mario Dell’Acqua: en 1976 era jefe de Personal, jefe de Logística y ayudante del comandante del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina 1 y se le imputan secuestros, tormentos, muerte y desaparición de seis personas.La nómina se completa con el ex teniente de fragata y ex jefe de la Compañía Pitón de aquella unidad, Mario José Bilesio, el ex teniente de navío y ex jefe de la misma compañía, Heberto José Rubattino, y el ex suboficial mayor electricista Luis Oscar Conti, quien se desempeñó en el Centro de instrucción y Adiestramiento de Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano: los tres están imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de 27 víctimas.Las capturas de los represores se enmarcan en el ámbito del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), programa que coordina el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Seguridad que encabeza Eugenio Burzaco.Desde la puesta en marcha del CUFRE, ya fueron detenidas más de 3.700 personas que se encontraban evadidas de la justicia, se informó oficialmente. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, institución que comanda Alejandro Itzcovich Griot, realizaron una exhaustiva pesquisa y allanaron dos domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se detuvo a Luchetta y a Rubattino.En simultáneo, se procedió a requisar otras dos viviendas en las localidades de Punta Alta y Bahía Blanca, donde el personal de la fuerza arrestó a Conti y a Bilesio, mientras que en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza se aprehendió al excapitán de fragata Pedro Eduardo Giromini.Los detenidos, sindicados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, quedaron incomunicados y privados de su libertad bajo las órdenes del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de Walter López Da Silva y la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de estado en la misma ciudad, informó la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich.