HAMBURGO, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Alemania un acto a bordo de la Fragata Libertad para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina y aseguró que el país está listo "para asumir un rol protagónico en el escenario mundial". "Los argentinos estamos listos para asumir un rol protagónico en el escenario mundial y para ser parte de las respuestas a los desafíos globales más urgentes, pero el más importante es sacar a millones de argentinos de la pobreza", sostuvo Macri.

Desde la ciudad de Hamburgo, a donde viajó el mandatario para participar de una nueva cumbre del G-20, el jefe de Estado se subió al buque escuela amarrado en el puerto europeo para festejar el 9 de julio. Durante el acto, el mandatario nacional resaltó que "ser independientes significa que nuestro futuro depende de nosotros" y llamó a comprometerse y trabajar "con pasión", al tiempo que insistió en ser "protagonistas" y entender que "aislados no llegamos a ningún lado".

"Mi corazón está con los argentinos. La patria se vive en el corazón de cada argentino, como los argentinos que viven aquí en Hamburgo y que nos están acompañando, en el corazón de cada jujeño en Humahuaca, de cada bonaerense de Monte Grande, de cada fueguino de Río Grande y en cada argentino que anda por el mundo con su mate bajo el brazo y el pecho lleno de orgullo", agregó Macri.

Según un comunicado oficial, el Presidente fue recibido por el comandante de la embarcación, el capitán de navío Fernando Maglione; el embajador argentino en Alemania, Luis María Kreckler; la asesora de Asuntos Estratégicos de la Cancillería, Susana Malcorra; el cónsul general, Francisco Brun y el agregado de Defensa y Naval, capitán de navío Carlos Ibáñez, y miembros de la plana mayor de la nave.

Del evento participaron también la primera dama, Juliana Awada; los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Por otra parte, el jefe de Estado se refirió además a su participación en la cumbre del G-20 y opinó que fue "una gran oportunidad para afianzar vínculos con el mundo y generar confianza".

"Hoy estoy acá porque vine a participar de la cumbre del G20 y el año que viene este encuentro se organiza en la Argentina y lo vamos a recibir con la hospitalidad y el afecto que nos caracteriza a los argentinos", subrayó. Finalmente, Macri agradeció a la tripulación de ka Fragata Libertad por haberle "traído este pedacito de la Argentina en un día tan importante". "Le mando un abrazo a cada argentino que está celebrando este día en cada rincón del país. Viva la patria!", cerró al terminar el acto.



MICHETTI EN TUCUMAN

Mientras Macri participó del acto por el 9 de Julio en la cubierta de la Fragata Libertad, la vicepresidenta Gabriela Michetti encabezó encabezó los actos oficiales por los 201 años de la Declaración de la Independencia, realizados frente a la Casa Histórica de Tucumán, donde reclamó a los funcionarios "ser más institucionalistas, honrados y transparentes en el ejercicio de la función pública" ya que esa es "la manera más fuerte e intensa de decirle a la Argentina feliz cumpleaños, querida Patria".

Los festejos comenzaron a la hora cero, con el Himno Nacional; el tradicional cambio de guardia en la Casa Histórica y un show de fuegos artificiales, que fue presenciado por una importante cantidad de tucumanos y turistas que se llegaron al lugar donde se juró la Independencia hace 201 años.

Michetti presidió los actos y realizó un breve discurso en el que señaló: "En este primer año del tercer siglo de nuestra Argentina querida, una buena manera de honrar a la Patria es decir que tenemos que ser más institucionalistas, honrados y transparentes en el ejercicio de la función pública, volcados al servicio de nuestra gente". La funcionaria aclaró luego que su mensaje no estaba dirigido a alguien en particular sino a "todos los que tenemos responsabilidades en la función pública, y me incluyo en esa lista".

El acto contó también con la presencia del gobernador Juan Manzur y del intendente capitalino, Germán Alfaro, además de funcionarios, legisladores e invitados especiales.