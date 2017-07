Luis Contigiani, primer precandidato a diputado nacional de la lista "Adelante" del Frente Progresista, continúa recorriendo la provincia y en este caso visitó nuestra ciudad, tras haber participado de un acto por la reparación de un tramo de la Ruta 20, en Santa Clara (una obra que demandó 98 millones de pesos). "Para los pueblos siempre es importante este tipo de cosas. Yo soy de pueblo y se lo que significa este tipo de cosas, con la presencia del Gobernador y demás", dijo el actual ministro de la Producción de Santa Fe en su visita a LA OPINION.

Contigiani estuvo acompañado por el senador provincial, Omar Martínez, la concejala Natalia Enrico y la diputada Alicia Ciciliani, que también esta en la lista, acompañando esta candidatura a la cuál la definió "intensa". "Es una gran oportunidad que tenemos de promover y defender lo que tenemos y hacer conocer aún más lo que yo defino como el Modelo Santa Fe. Un modelo que está sustentado en fuertes políticas públicas, activas. Tenemos toda una inversión productiva para contener empresas, estabilizar los puesto de trabajo, economías regionales, la lechería... Y desde la política podemos decir con satisfacción que nuestro modelo garantiza derechos, porque cuando ve lo que estamos haciendo en nuestra provincia con la educación, salud... Es un modelo federal productivo y social y por eso es un gran honor representar al Frente Progresista en este desafío político", destacó el Ministro.

En tanto, destacó en "en Santa Fe hay niveles de derechos y democracia que nos permiten decir que la grieta es un negocio para pocos, que benefician a pocos. En nuestra provincia funciona la Constitución, los poderes, la justicia y que la política se transforma en una gran avenida donde todos hablamos con todos, con mucho diálogo, donde practicamos un federalismo hacia el interior de la provincia y garantizamos derechos. Nuestras diferencias no son de carácter arbitrarias, somos diferentes y estamos en algún punto defendiendo a Santa Fe", expresó.

Contigiani recorrió mucho la provincia como Ministro de la Producción y fue juntando opiniones en el último tiempo de productores, producto de su función en la provincia. "Creo que lo que más necesitamos es federalismo. Estoy convencido que si Argentina no replantea la relación entre Nación y provincias, y mientras las provincias no recuperen la posibilidad de definir el modelo con más protagonismo junto a la Nación, nos va a costar generar un modelo de desarrollo de abajo hacia arriba. Se que hay varios puntos, pero ese es muy importante. Como así también lo es el tema tributario e impositivo. Son grandes temas centrales para mejorar", explicó.

En cuánto a las encuestas, está claro que el Socialismo no encabeza la lista en nuestra provincia. Contigiani dijo al respecto que "recién arranca la campaña" y agregó que "tenemos el desafío en mi caso personal, de hacerme conocer más en los centros urbanos. Tenemos como fortaleza la gestión la gestión que venimos haciendo con la gestión de Miguel Lifschitz, que ha desarrollado una política pública muy cerca a la gente y a cada problemática que nos requería a la provincia. Y hoy esto se ve reconocido en los niveles de aceptación que tiene el Gobernador en la provincia", concluyó.



PRESENTACION OFICIAL

Hoy a las 10, en el Centro Cultural Ben Hur (San Lorenzo 258), Contigiani presentará de manera oficial en esta ciudad la lista "Adelante" de candidatos a diputados nacionales del Frente Progresista Cívico y Social.