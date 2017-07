“El dinosaurio que ruge”

En el marco de la inauguración del pórtico de entrada en representación de la Subcomisión de automovilismo, hizo uso de la palabra el ing. Ricardo Borgogno. Luego de agradecer los aportes recibidos, el hijo del actual presidente de la Subcomisión, Ero Borgogno, expresó emocionado que “esto más que un aporte es un soplo de aire fresco para poder llegar a los cien años de la primera carrera”. “En Rafaela no tenemos río, ni montaña, no tenemos monumento a la Bandera, ni Puente Colgante, no tenemos una Bombonera que late, pero tenemos un dinosaurio que ruge como ninguno y brinda a todo el país los mejores espectáculos automovilísticos de Sudamérica. “Es difícil cuidarlo y el cuidador que lo hizo en más de 500 carreras, mi viejo, el Presidente de la Subcomisión de Automovilismo, está cansado y necesitaremos ayuda para afrontar los nuevos desafíos”. Antes de terminar Borgogno resaltó que "en momentos donde mucho se habla en el país del puñado de personas que se llevaron todo y no dejaron nada, este circuito y todos los dirigentes que pasaron por aquí son el ejemplo de lo contrario, ellos han dejado todo sin llevarse nada por eso estamos a 600 días de cumplir 100 años de la primera carrera”.