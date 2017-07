Ficha personal

Luis Contigiani (45) nació en Arequito, donde creció y en donde conserva aún parte de su familia y amistades. Tiene tres hijas y está radicado en Rosario. A los 19 años se fue justamente para esa ciudad, a trabajar en primera instancia y luego estudiar Derecho. "La universidad pública me cambió mucho, me expandió. La universidad fue el primer lugar donde se me expandió el universo", dijo.

En diciembre de 2011 toma su primer cargo público. Fue convocado por el ex Gobernador Antonio Bonfatti, para ocupar el puesto de secretario de Sistema Agropecuario, dentro del Ministerio de la Producción. Carlos Fascendini era el Ministro en ese entonces.

Más tarde, Miguel Lifschitz lo convoca para el puesto de Ministro de la Producción, que conserva actualmente.