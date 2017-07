La otra voz de la Selección

La llegada de Jorge Sampaoli a la conducción del seleccionado mayor albiceleste, además de generar una inusual expectativa, acercó nuevos protagonistas en la composición de su grupo de trabajo.

Algunas de sus excentricidades algo atípicas para la profesión, se prolongan en el perfil de sus colaboradores más cercanos; Sebastián Beccacece, el asistente principal, también cuenta con una foja de servicio acorde que lo definen como una pieza ideal y casi insustituible para el entrenador nacido en Casilda.

Chepa, como lo apodaron de pibe, nació en Rosario y vivió en el barrio La República junto a sus padres, Julio y Mónica, su mellizo Aníbal (jugó en Central Córdoba) y su hermano menor. Jugó al fútbol desde los cuatro años en el club Lavalle y después en Juan XXIII, hasta que se dio cuenta que no tenía condiciones para llegar a Primera, pero tuvo la “madurez” para entender esos síntomas.

En los ’90, con la aparición de distintos canales deportivos, consumió abundantemente fútbol y más fútbol. Es hincha de Newell’s y se deleitaba con los equipos de Marcelo Bielsa, su musa inspiradora. A los 17 años empezó a trabajar con chicos de 4 a 12 años; a los 18, dirigió un equipo de la liga de cancha de 8 y a los 19 arrancó en el club Renato Cesarini, su cuna, haciendo paralelamente el profesorado de Educación Física a la noche y laburando a la mañana con su viejo, que tenía una distribuidora de artículos comestibles.

Las oportunidades no tardaron en llegar y fue justamente Jorge Sampaoli, quien ya estaba radicado en Perú, el que le ofreciera subir ese primer peldaño. Sus antecedentes eran escasos pero su obsesión por la táctica y su buena comunicación, resultaron determinantes para que se formara una dupla, que luego de atravesar las lógicas dificultades de conducir equipos con escaso poder económico, explora en Chile con logros que ya entraron en la historia del continente.

Como devoto ferviente de Marcelo Bielsa, Beccacece dio una prueba de fuego en términos de lealtad y convicción, cuando en 2004 justamente el técnico rosarino, lo invito a sumarse a su equipo técnico rechazando tal experiencia, por no abandonar el compromiso con Sampaoli, a pesar que la mala campaña con el Sporting Cristal, los había dejado en la calle.

Es evidente que los dos técnicos detectaron las mismas aristas y en algún punto, se disputaron sus potenciales servicios que en este tiempo, se han convertido en una realidad que cotiza altamente. En los pocos contactos que ha tenido con la prensa (no suele dar entrevistas cuando trabaja como ayudante de campo), transmite su apego a parámetros filosóficos relacionados con la búsqueda del conocimiento sobre todo, en los factores emocionales que influyen de forma determinante en la alta competencia.

El histrionismo que parece gobernarlo en plena faena, aún detrás del entrenador principal, o lo que pudimos observar en estos meses como técnico de Defensa y Justicia, son rasgos de una personalidad que muchas veces, no lo ha dejado bien parado y que según su propia autocrítica, debe moderar.

Los tiempos han cambiado rotundamente desde lo profesional y también los desafíos se fueron alineando a medida que ese crecimiento intelectual, prosperaba como un buen antecedente en el mundo del fútbol. Eligió una escuela de exigencias y obstinaciones que le abrieron puertas impensadas 15 años atrás; su acercamiento a Sampaoli no solo lo vincularon con un éxito mayúsculo en la U de Chile y en la selección Trasandina, sino que por estos días, acompaña la planificación de una nueva etapa para la Selección Argentina que en tiempos de Messi, necesita dar vuelta una página de frustraciones, para convertirla en otra dorada.



BRILLANTE GESTION EN

FLORENCIO VARELA

Después de la consagración con el combinado chileno, Beccacece emprendió un camino con mayores riesgos; se desprendió del amparo de Sampaoli para comenzar una carrera como entrenador principal y ofertas no le faltaron.

En diciembre de 2015 sustituyó al uruguayo Martin Lazarte en el banco de la Universidad de Chile, club con el que consiguió como asistente, la Copa Sudamericana en forma invicta y dos trofeos consecutivos en el torneo local, con lo cual, se infería que no le faltaba crédito para abocarse a la conducción como máximo responsable.

Las estadísticas marcan que después de un año de resultados por debajo de lo esperado y un par de clásicos perdidos frente a la Católica, la relación se extinguió no solo en lo deportivo sino que además, disparó una fuerte polémica para nada saludable como primera experiencia.

A pesar de ese antecedente y mientras Sampaoli anclaba en Sevilla fuertemente, el rosarino llegó al banco de Defensa y Justicia casi desde el anonimato a principios de este año para reemplazar a Ariel Holan y terminó de cerrar una histórica campaña que incluyó la eliminación del Sao Paulo en una de las llaves de la Copa Sudamericana en la que todavía, se mantiene en competencia. Su renuncia como técnico del Halcón para volver a reunirse con su viejo amigo ahora en la Selección Argentina, es otra prueba de fidelidad y una muestra más de un espíritu itinerante que modela su personalidad y sus ambiciones.