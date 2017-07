“Las manos que se multiplicaron"

Andrea Adobato, pareja de Mónica Raffín, agradeció a todas las personas que aportaron un granito de arena para poder dar con Miguel Luna, que fue detenido en Rafaela con la intención de seguir en fuga. Según el sitio de noticias de Reconquista, Adobato señaló en su cuenta de Facebook: "Nuestras manos. Así vivimos, así continuamos hoy… y así será, por siempre! Pero, viste Moni? esta vez, nuestras manos se multiplicaron. Fue una larga y casi interminable cadena de manos entrelazadas, todas juntas por vos y para vos. Y también, claro, para [email protected] [email protected] te tenemos en el corazón, en la memoria, y no olvidamos. Y, hoy, ese enorme lazo amoroso y solidario, nos envuelve con el regocijo de un anuncio de Justicia.Aquel que te arrancó tu vida, el mismo que truncó para siempre tus (y nuestros) sueños; quien nos privó de tu sonrisa luminosa, que me arrebató tus abrazos, ese… que no le importó nada de eso. Que no sintió que debía responder por su acto criminal, que consideró no tener deuda y eligió huir, salvarse; escapar. ¿Acaso tuviste vos alguna de esas chances, aquella aciaga noche del 25, cuando tu homicida entró la ciudad a 150 km por hora? Miguel Angel Luna, mataste a Moni hace 3 años y medio. La mataste en un acto de irresponsabilidad, de desidia por la vida, de prepotencia. Y, a pesar del tiempo transcurrido, tu conducta irresponsable, tu desidia y tu prepotencia permanecen intactas. Cada día de tu vida, la volviste a atropellar y a asesinar".

"Pero el mundo está habitado, afortunadamente, por otras personas. Como dice la bella poesía, por “[email protected] de sueños”, que son quienes construyen, curan, levantan, acompañan, abrazan, cuidan, alientan, sostienen, cantan… y es por todas ellas que hoy, tu asesino; Moni, compañera de mi alma, está, al fin, donde debe estar", concluye el emotivo mensaje de Adobato.