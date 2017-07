Harán un concurso de ideas para el edificio de la UNRaf

El pasado jueves fue un día trascendental para la Universidad Nacional de Rafaela, como así también para toda nuestra ciudad. Es que el Concejo Municipal no solo habilitó a que la Casa de Altos Estudios consiga -"sin poner un peso", como repiten desde el Departamento Ejecutivo- 10 hectáreas en donde desarrollar su campus, sino que también convalidó un novedoso método para negociar tierras con los privados. A partir de ahora, solo resta empezar a diseñar como lo sueños se empiezan a plasmar en realidad.Uno de estos pasos es la concreción del complejo de edificios. Y para ello, desde la UNRaf tienen pensado convocar a los profesionales de Rafaela y zona para que aporten su mirada.Así se le anticipó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz): "tenemos que distinguir tres pasos. Una es la cuestión legal. Luego de la aprobación, comienza el período de análisis de títulos y una tarea notarial que no sé cuanto tiempo va a llevar, porque hay que hacer una subdivisión, después hay que hacer una donación a la Universidad, y esta tiene que recibirlo. Eso lleva su tiempo. Esperemos que no se demore mucho", dijo Rubén Ascúa, el rector organizador de la UNRaf.El segundo paso es el desarrollo del proyecto. En mayo, le había adelantado al Concejo el primer bosquejo de lo que sería el Master Plan para el desarrollo edilicio, el que fue realizado por la Universidad Nacional de San Martín. En principio, se podrían construir hasta unos 4.000 metros cuadrados. "Lo hemos tenido en stand by porque no podíamos avanzar sin tener la propiedad del predio", indicó Ascúa."El tercer punto que tenemos para el primer edificio, es hacer un llamado a concurso de ideas y proyectos a nivel local y regional, de manera de recibir los mejores proyectos de los profesionales de la materia y esto también va a demorar", adelantó.COMIENZO DE OBRAS"Independientemente de eso, hemos recibido ya partidas para aplicar en la infraestructura. El acceso y el cerco perimetral y un proyecto que no podemos dar a publicidad, pero en el corto plazo pensamos hacer un pequeño avance sobre el grupo de energía renovable y medioambiente. Eso lo podemos hacer independientemente del resto, dado que cualquier diseño implica bastante tiempo", dijo Ascúa. Específicamente, sobre biomasa, lo que permitiría hacer punta, por encima, incluso, de la Universidad Nacional de Rosario.