"Para hablar de corrupción hay que estar muy limpio"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El diputado nacional y exministro de Planificación Julio De Vido rechazó ayer las acusaciones que hicieron integrantes del Gobierno y la oposición en su contra y resaltó que "para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están", a la vez que denunció una "persecución política y personal" sobre él.Luego de que el juez federal Luis Rodríguez rechazara el pedido de desafuero y detención hecho por el fiscal Carlos Stornelli contra De Vido, el diputado afirmó que él "jamas" se va a "amparar" en los fueros que posee como integrante de la Cámara baja y le apuntó a sus críticos."Para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están. Hacen como el tero: ponen el huevo en un lado y gritan en otro", lanzó el exfuncionario nacional del kirchnerismo en declaraciones a Radio Rebelde. Y subrayó: "A Macri, que dice que soy un emblema de impunidad y corrupción, yo ejecuté 107 mil millones de dólares en obras. La empresa de él, que administraba el primo (Angelo) Calcaterra, era la tercera empresa en cantidad de contratos recibidos. Lo desafío a que diga él, Calcaterra o cualquier mandadero suyo, a qué funcionario mío coimeó o si me coiméo a mí". "Me gustaría que muchos de los que cacarean la honestidad en la Cámara y ahora en la campaña tuvieran que pasar por un allanamiento de siete horas. Buscaban los ´tesoros de De Vido´, pero no encontraron nada", sostuvo el diputado en alusión a los procedimientos judiciales que se llevaron a cabo en sus propiedades.Y desafió: "Algunos cercanos a mi espacio y otros del oficialismo estoy seguro de que no resistirían, no ocho horas, ni 15 minutos de un allanamiento y se pasan el día hablando de honestidad de la boca para afuera".Respecto de la discusión que disparó un sector de la oposición, con el Frente Renovador de Sergio Masssa a la cabeza, sobre los fueros parlamentarios, De Vido remarcó: "Jamás me aboqué y protegí con los fueros". "Si me fuera a acoger a mis fueros, debería presentar una moción de privilegio cada vez que el Presidente o la diputada (Elisa) Carrió me molesta en la Cámara. Nunca me amparé en los fueros en este año y medio como diputado", agregó.Acerca de las críticas que recibió de parte de funcionarios nacionales y dirigente oficialistas, De Vido apuntó contra una "suerte de confabulación o sociedad mediática-política impulsada por supuesto por el presidente Mauricio Macri, y que tiene adláteres como la diputada Carrió y el ministro (de Justicia, Germán) Garavano".Consultado respecto a la denuncia por presunto desvío de fondos en proyectos en la mina de Río Turbio, por la que el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido su desafuero y detención, De Vido indicó que el kirchnerismo recibió el yacimiento en un "estado de postración"."En los pequeños contratos o las cosas pequeñas de todos los días, que no eran responsabilidad mía, puede haber algún error que el juez meditará. En lo personal, lo que yo hice fue aplicar una política que manaba del Poder Ejecutivo", indicó.Asimismo, evitó pronunciarse sobre la decisión del juez Rodríguez de rechazar el pedido hecho por Stornelli: "Jamás hago comentarios de ninguno de los jueces, fiscales o integrantes del Poder Judicial que tienen causas que obviamente han sido armadas e impulsadas en mi contra y en mi persecución política y personal". "No necesito ningún salvavidas porque tengo atrás una gestión de 22 años en la que he hecho muchísimas obras en bienestar de la gente", añadió De Vido.Por otra parte, el legislador opositor se refirió a la pregunta que se había hecho la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió: "¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?". "Voy a presentar una denuncia penal en ese sentido para ver si ella sabe quién puede matarme si yo qué digo", concluyó.