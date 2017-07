Macri y Macron acuerdan sobre el Mercosur y la UE

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Mauricio Macri dialogó ayer con su par de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y sostuvo que para el mandatario galo, esa posibilidad representa una "gran oportunidad" para ambos bloques regionales. Macri se expresó así durante la rueda de prensa que ofreció al finalizar las reuniones del G-20 en la ciudad de Hamburgo, Alemania, donde sostuvo una serie de diálogos con Macron fuera de agenda, según informó oficialmente el Gobierno. "El también cree que Mercosur-Unión Europea es la gran oportunidad", aseguró el Presidente y agregó: "Hay una vocación, yo creo que la Unión Europea ve que el Mercosur es una oportunidad como nosotros creemos que ellos son una oportunidad para nosotros".Al respecto, señaló que "todos reconocen que el problema es el sector agrícola, que el centro del nudo está en Francia" y que por esa razón lo abordó a Macron para dialogar sobre el asunto. "El entendió que hay que encontrar una solución porque es de mutuo beneficio avanzar en este acuerdo Unión Europea-Mercosur y todo conduce a que se vea las cosas con un optimismo que antes no había", remarcó el mandatario.En ese sentido, señaló que su par francés "en estos dos días defendió el libre comercio, el rol de la OMC, el ultilateralismo, cosas en las cuales está todo el G20 comprometido". Desde su asunción, Macri insiste en la necesidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y dedica parte de su agenda internacional a reunir apoyos a esa idea. Hasta el momento, cuenta con el visto bueno de Alemania, Italia, España y Holanda, mientras que Francia se resiste con el argumento de que debe evaluar el impacto que generaría en el sector agrícola de ese país.Según trascendió, en el Gobierno confían en lograr ese acuerdo antes de fin de año y ponen la mira en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se llevará a cabo en diciembre próximo, en Buenos Aires.SE CANCELO LAAUDIENCIA CON MAYLa primera ministra del Reino Unido, Theresa May, finalmente decidió cancelar el encuentro que había solicitado al presidente Macri para dialogar sobre el vínculo bilateral entre ambos países en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo. Luego de que el pasado viernes la diplomacia británica anticipara que la reunión prevista para las 10:00 en el Hotel Le Meridien no se iba a llevar a cabo, las dos delegaciones intentaron reprogramar la entrevista que, en un principio, iba a durar 15 minutos.Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comitiva argentina, durante la gala que se llevó a cabo en la Filarmónica del Elba, la mandataria europea le avisó personalmente al líder del PRO que debía cancelar el encuentro por "problemas de agenda", pese a que ella había pedido la entrevista. "Macri estuvo ayer con May durante el concierto y por el problema del atraso de las reuniones y las dificultades que hubo para movilizarse, se tuvo que modificar la agenda. Quedaron en hablar para reagendar la reunión, aunque no precisaron ni cuándo, ni dónde será", explicó el vocero presidencial, Iván Pavlosky, en declaraciones a la prensa en Alemania.Ante las múltiples y masivas protestas, que llevaron a violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad alemanas y a consecuentes problemas de tránsito, la líder conservadora priorizó en su cronograma de actividades el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Las diplomacias de la Argentina y el Reino Unido, a cargo de Jorge Faurie y Boris Johnson, respectivamente, evaluarán las agendas futuras de los mandatarios para analizar la posibilidad de realizar la reunión este año.Una de las posibilidades es que se dé en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en septiembre en la ciudad de Nueva York, pero el argentino aún no había decidido si participará de esa cita en el organismo internacional.