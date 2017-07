Ben Hur, campeón del Apertura, visita hoy a 'Peña' en Villa Rosas

El campeón del torneo Apertura, Sportivo Ben Hur, intentará comenzar esta segunda rueda de la mejor manera y no la tendrá fácil en su visita a Peñarol, por la primera fecha del torneo Clausura de ladeEn el primer enfrentamiento la ‘BH’ había goleado a la V azulada por 3 a 0, en barrio Parque.Los otros dos juegos que se disputarán este domingo en nuestra ciudad tendrán lugar en barrio Italia y 9 de Julio. Argentino Quilmes estará recibiendo a Brown de San Vicente y el conjunto ‘Juliense’ se enfrentará ante Ferrocarril del Estado en el estadio Germán Soltermam.También hoy se presentará Sportivo Norte, que visitará al Deportivo Ramona; mientras que el otro cotejo se disputará en Frontera, con La Hidráulica siendo local de Florida de Clucellas.Hay que recordar que en los adelantos, Atlético de Rafaela derrotó 3 a 2 al Deportivo Libertad en Sunchales y Argentino de Humberto empató 1 a 1 con Unión de Sunchales.El programa de partidos para este domingo: Reserva 14 hs, Primera 15:30 hs: Peñarol vs. Ben Hur (Javier Simoncini), Dep. Ramona vs. Sp. Norte (Roberto Franco), La Hidráulica vs. Florida (Silvio Ruíz), Arg. Quilmes vs. Brown (Mauro Cardozo), 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado (Víctor Colman).Este domingo el torneo de lapondrá en disputa su sexto capítulo, de la segunda fase y en la misma se producirán los siguientes cruces: Reserva 14 hs, Primera 15:30 hs.Indep. San Cristóbal vs. Moreno (Gisela Trucco), Dep. Aldao vs. Indep. Ataliva (José Rodríguez), Sp. Roca vs. Tiro Federal (Claudio González), Dep. Tacural vs. Unidad Sancristobalense (Sergio Romero).Dep. Aldao 12 puntos; Unidad Sancristobalense 9; Dep. Tacural 8; Sp. Roca 7; Independiente Ataliva 7; Moreno de Lehmann 6; Tiro Federal 4; Independiente San Cristóbal 3.Talleres vs. Arg. Vila (Ariel Gorlino), Bochazo vs. Zenón Pereyra (Angelo Trucco), Dep. Josefina vs. Sp. Santa Clara (Rodrigo Pérez), San Martín vs. Atl. María Juana (Raúl Rodríguez). LasZenón Pereyra 10 puntos; Talleres María Juana 9; Sp. Santa Clara 8; Atlético María Juana 8; Dep. Josefina 7; Arg. Vila 5; Bochazo 4; San Martín de Angélica 4.En el tercer grupo de Liga Rafaelina, lase disputará este domingo la cuarta fecha del torneo Clausura y el programa de partidos será el siguiente: 16 hs Primera:Sp. Libertad EC vs. Dep. Bella Italia (Sebastián Garetto), Juv. Unida vs. San Isidro (Franco Ceballos), Belgrano vs. Atl. Esmeralda (Sergio Rusch), Sp. Aureliense vs. Dep. Susana (Gonzalo Hidalgo).Juventud Unida 6 puntos; Belgrano de San Antonio 6; Libertad Estación Clucellas 6; Dep. Susana 4; Atlético Esmeralda 4; San Isidro de Egusquiza 4; Dep. Bella Italia 4; Sp. Aureliense 0.