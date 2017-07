El comercio con Brasil cada vez más en rojo

De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en junio la balanza comercial bilateral entre la Argentina y el gigante de América arrojó un déficit en contra de nuestro país de US$ 724 millones. El deterioro del saldo obedeció al mayor dinamismo de las importaciones (+29% interanual -i.a.-) provenientes de Brasil respecto de las exportaciones a nuestro principal socio comercial (+7,6% i.a.).Como mencionamos, las importaciones desde Brasil treparon 29% i.a. en junio (en línea con la expansión registrada en los meses previos) superando los US$ 1.550 millones (máximo valor para el sexto mes del año, desde 2013). Asimismo, nuestras exportaciones al país vecino crecieron 7,6% i.a. alcanzando los US$ 835 millones, perdiendo algo de dinamismo respecto del alza observada en mayo de 2017 (+26,2% i.a.).Vale destacar que en junio, las importaciones totales de Brasil disminuyeron (-1,4% i.a.) mientras que las ventas argentinas a dicho país aumentaron como mencionamos (+7,6% i.a.). De esta forma, la participación argentina en las importaciones totales de Brasil alcanzó 6,6%, trepando 0,6 p.p .respecto de junio 2016. El retroceso de las importaciones totales de Brasil en junio 2017 (-1,4% i.a.), podría a estar asociado al impacto negativo de los problemas políticos (a mediados de mayo se difundió un audio que involucró al Presidente en un escándalo de corrupción) sobre la economía brasileña.Desde fines de 2016 se observaba en el país vecino un repunte de las importaciones ligado a mejoras en el nivel de actividad. Asimismo, el flujo de comercio bilateral en junio de 2017 fue cercano a US$ 2.400 millones, lo que implica un incremento de 21% i.a. Este volumen de intercambio, fue similar al del sexto mes de 2015. Sin embargo el saldo del intercambio arrojaba en dicho período un déficit de US$ 238 millones, valor tres veces inferior al registrado en junio de 2017. En el primer semestre del año el déficit del intercambio comercial con Brasil se fue profundizando producto del crecimiento sostenido de las importaciones y una performance con altibajos de nuestras exportaciones. Mientras que en los primeros tres meses del año el crecimiento de las importaciones había sido de 25% i.a., en el segundo alcanzó el 29% i.a. Situación inversa se da en las exportaciones, donde el crecimiento se está desacelerando. Estas crecieron 10% i.a. en los primeros tres meses del año y treparon “sólo” 7% i.a. en el segundo trimestre.Las importaciones argentinas provenientes de Brasil crecieron 27% i.a. en el primer semestre de 2017, alcanzando US$ 8.301 millones. Mientras que las exportaciones argentinas a Brasil, crecieron en el primer semestre 8,8% i.a., alcanzando valores similares a las del primer semestre de 2009. Asimismo, el crecimiento de las importaciones totales de Brasil fue de 7,3% en el primer semestre del año, por lo que la participación argentina dentro de las importaciones brasileñas trepó mínimamente (+0,1 p.p.).De esta forma, el rojo comercial con Brasil alcanzó US$ 3.700 Millones, trepando 67% i.a. respecto del primer semestre de 2016. Por último, el intercambio comercial (suma de exportaciones e importaciones) con Brasil trepó 20% i.a. en el primer semestre de 2017, ubicándose incluso 7% por encima de la primera mitad de 2015.