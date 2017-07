Lifschitz preside el acto en Rafaela

El gobernador de la provincia Miguel Lifschitz presidirá hoy en la ciudad de Rafaela junto al intendente, Luis Castellano, el acto oficial por el 201º aniversario de la declaración de la Independencia Nacional. Se trata de la décima celebración consecutiva del 9 de Julio que el Gobierno provincial realiza en Rafaela, una tradición que inauguró en el 2008 de la mano del rafaelino radicado en Rosario, Hermes Binner, quien federalizó al interior del territoririo santafesino los actos patrios -ver pág. 2-.Será la primera vez en su gobierno que el mandatario provincial presida el acto central en Rafaela. Es que el año pasado llegó el sábado 8 de julio a Rafaela para acompañar a la ciudad a la Velada de Gala que se llevó a cabo en el Cine Belgrano, pero al día siguiente viajó hacia Tucumán para participar junto a la mayoría de los gobernadores del acto central por el Bicentenario de la Independencia que encabezó el presidente, Mauricio Macri -en ese contexto se firmó el "Acta de Compromiso para el Tercer Siglo de los Argentinos"-. Por eso fue el vicegobernador, Carlos Fascendini, quien presidió el acto y desfile civil el pasado 9 de Julio en Rafaela junto al intendente, Luis Castellano.Lifschitz, quien estuvo el pasado miércoles en la ciudad para asistir a la apertura del Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior, llegará hoy a media mañana para concurrir junto a Castellano a la Catedral San Rafael donde se realizará el Tedeum (9:30 hs) y luego, desde las 10:00, formar parte del desfile cívico militar al que también se sumarán autoridades del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, presidentes comunales y representantes de ciudades y localidades vecinas.En la Velada oficial por el Bicentenario que se desarrolló en el Cine Belgrano, Lifschitz ratificó el año pasado "nuestro compromiso con Santa Fe, con cada una de sus ciudades y comunas, con cada uno de sus 19 Departamentos porque imaginamos una provincia integrada, con equilibrio, donde cada una de sus partes confluya armónicamente al funcionamiento del todo"."Es un día importante para nuestra patria, las vísperas de los 200 años de la independencia, el Bicentenario. Noticia significativa por lo redonda pero además porque nos toma en un momento especial de nuestro país, en un momento de cambios y de expectativas, donde la tensión entre volver al pasado o avanzar hacia adelante está presente, como en todo proceso que se inicia", expresó el Gobernador. En rigor, son palabras que bien podrían decirse hoy que no han perdido vigencia porque la Argentina parece estancada en el mismo lugar, sin demasiados avances al estilo de la película "Atrapado en el tiempo" donde el protagonista se despertaba siempre en el mismo día y debía revivirlo."La pelea hoy quizá es contra nosotros mismos, contra la pobreza y la exclusión social, contra una educación que no está a la altura de lo que exige el mundo moderno. Tenemos la obligación de encontrar los caminos y las herramientas para construir un país con desarrollo, justicia social, inclusión, moderno e integrado al mundo. Todos debemos trabajar en esta dirección" planteó Lifschitz desde el escenario del Cine Belgrano ante la presencia de gran parte de su gabinete, legisladores provinciales y funcionarios de la Municipalidad rafaelina.Desde el mismo lugar, Castellano había expresado que "es imposible ser libres e independientes si no conocemos nuestra historia, si no conocemos o entendemos los hechos históricos que atentan contra nuestra libertad; las batallas se siguen dando de otra manera, y un pueblo libre tiene que saber contra quién pelea".Al día siguiente, en el acto central de la Provincia en Rafaela por el Bicentenario de la Patria, Fascendini instó a "repensar el país con el imperativo de superar rivalidades y trabajar para el todo". La consigna del Vicegobernador es loable, pero aún está lejos de hacerse realidad considerando que la grieta sigue en carne viva, lejos de cicatrizar.