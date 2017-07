El fútbol y básquet, las pasiones del “9” en 113 años de existencia

Este domingo, el Club 9 de Julio cumplirá un año más de vida, alcanzando ya los 113 de su fundación, una institución pionera en Rafaela y con mucha historia en el fútbol, su principal actividad. Pero el León rafaelino no es solamente una entidad futbolera, sino que también se desarrollan otras actividades deportivas que hacen que la institución más importante del barrio continúe creciendo. En la entidad situada sobre calle Ayacucho se practican 15 disciplinas, con un total de 1.200 deportistas y casi 1.900 socios, una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años. Y uno de los deportes que ha crecido notablemente en este último tiempo fue el básquetbol, donde el equipo de Primera División que comanda Jorge Chiabotto, al frente del plantel en los últimos 8 años, se consagró hace poco campeón del Súper 4, un torneo preparatorio organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet. Un logro que no se conseguía desde hace 12 años y que le permite al club mirar el futuro con mejores perspectivas en el certamen oficial local.Franco Moroni, el actual presidente rojiblanco, también cumplirá un año más en el cargo. Y se mostró muy entusiasmado con el trabajo que se viene haciendo en el club. “En la parte deportiva, 9 de Julio está muy bien, tiene un buen presente en sus dos principales actividades, que son el fútbol y el básquet. En este último deporte, se pudo salir campeón de un torneo preparatorio hace poco tiempo, halago que hacía mucho no se lograba. Y en cuanto al fútbol, este año se arrancó con el pie derecho en la Copa Santa Fe y esperamos lo mismo en el Federal B. En pocos días vamos a tener este partido histórico ante Colón en Santa Fe. El año pasado no se pudo dar el clásico con Atlético pero ahora sí se dio esta oportunidad de jugar ante un equipo de Primera División y en un estadio con mucha historia. Estoy seguro que va a ser un lindo partido en el Cementerio de los Elefantes, donde lo vamos a disfrutar y a ganar, para luego enfrentarnos contra Newell’s. En ambos deportes, se armaron buenos equipos y estamos confiados para lo que se viene. Igualmente, las demás disciplinas también están en constante crecimiento. En este 2017 agregamos el patín competitivo y otras actividades menores, y se continúa trabajando para sumar otras.Y en lo institucional también estamos contentos, porque en la última asamblea se aprobó lo de la Fundación Juliense, una herramienta muy importante para el club de cara al futuro. Ese grupo de trabajo ya ha empezado a trabajar en el nuevo predio que está situado en la prolongación de Avenida Podio y la idea es construir un polideportivo y un colegio secundario. Y lo que nos queda en estos días es decidir a quién le alquilaremos el salón de calle Bolívar donde hasta hace poco funcionaba un boliche”, relató muy confiado Moroni, quien en noviembre próximo cumplirá su cuarto año en el cargo ante la consulta de este Diario. “Si bien hay algunos problemas, como en todos los clubes, el ‘9’ sigue en ascenso y no tengo dudas que este va a ser un año positivo. Esta vez no vamos a realizar la tradicional fiesta debido a que se está trabajando en el Leoncito, elcertamen de fútbol infantil que se lleva a cabo todos los años, y por el festejo de la Vecinal del barrio. Pero el próximo año, la familia juliense se volverá a reunir para celebrar un nuevo aniversario”, agregó el joven presidente.Por último, cerró la charla dejando unas palabras para todos los hinchas julienses en su día. “El mensaje es que los hinchas y los socios se acerquen y acompañen al Club, porque es de todos. Por más que hay gente que está enojada por algunas decisiones que se han tomado, hay que seguir estando y apoyando para seguir haciendo lo mejor para la vida institucional del Club. Esperemos que el número de socios continúe incrementándose, porque la institución poco a poco, y en silencio, va creciendo, y queremos seguir por este camino. Creo que en este 2017 vamos a tener buenas noticias y novedades importantes”.