La sangre para ellos son medallas

Tal vez todo habría seguido el curso normal, con un noviazgo prolongado a lo largo de meses y meses, mientras nos dedicábamos a diseñar la casa, elegir los muebles, soñar con los hijos que íbamos a tener, organizar el modo como estábamos dispuestos a vivir juntos. El casamiento resultaba demasiado previsible, aguardado por parientes y amigos y, más aun, por nosotros, creyendo, con el impulso de un fogoso enamoramiento, que podría otorgarnos el mayor grado de felicidad. Hasta que surgió Betty. Súbitamente. Una presencia insoslayable que logró conferir un tinte perturbador sobre todo lo proyectado. Hundidos en un estado de inseguridad y desconfianza, no pudimos evitar sentirnos fuertemente subyugados por ella. Quizá fuera por la belleza de su cara algo aniñada en la que sobresalían los labios, carnosos y húmedos, al parecer siempre a punto de dar o recibir un beso, por la tersura de la piel levemente rosada, por la turgencia del cuerpo bajo las ropas demasiado ajustadas, por el aire de simpatía que irradiaba con su permanente sonrisa y la buena predisposición para participar de cualquier broma. Fue a la tercera o cuarta vez que intervenía en los semanales encuentros entre algunos amigos para comer, ver un video o dar un paseo por la ciudad, cuando noté que Rogelio, tanto al mirarla arrobado y reflejando un inocultable deleite como hablándole siempre en tono de extrema delicadeza, denotaba el propósito de resultarle agradable o, más bien, de conquistarla. Pese a la repentina carga de furor y celos, procuré calmarme, desechar las sombras inquietantes, considerando que nuestra relación, firme y armónica y tan plena de amor, podría sobreponerse a cualquier asechanza. No obstante, Betty fue ocupando un espacio cada vez más destacado en nuestras vidas a partir de la noche en que él la invitó a cenar, nosotros tres, nada más, me propuso, y tácitamente convenimos en disfrutar la compañía de ella en una cálida intimidad, alejados del habitual grupo de amigos. Aunque debía admitir que daba gusto estar con ella, presumí entonces que iba a ser una excelente ocasión para develar si él abrigaba otros fines que excedían el mero anhelo de estar los tres juntos un rato. Permanecí a la expectativa durante la comida, mientras saboreábamos un licor escuchando música y, por último, al acompañarla hasta su casa, tratando de hallar a través de cada gesto y palabra cualquier indicio revelador de complicidad o entendimiento entre ellos. Inútil. Ni en ese encuentro ni en los posteriores, que se desarrollaron en un clima de alborozo y distensión, nada logró confirmar mis reparos. Además, contribuyendo a desmoronar todo vestigio de duda, Rogelio se preocupó por acelerar los preparativos para el casamiento -terminar la construcción de la casa, comprar los muebles-, y Betty me hizo receptora de sus confidencias y comenzó a invitarme para elegir ropa o perfume o realizar cualquier diligencia. Poco a poco fue perdiendo el carácter de potencial enemiga y, ya afianzados los vínculos de una amistad vivificante, pude advertir que, pese al bienestar que solía reflejar, la gobernaba un estado de fragilidad y desvalimiento. Parecía clamar, en tácita súplica, por un sostén que le brindara amparo y algunas muestras de cariño. Quise prodigarle eso, tal vez no tanto por un sentimiento de generosidad o de compasión, sino más bien por ser la mejor alternativa para indagar en su mundo y encontrar algún viso de confabulación entre ella y Rogelio. A lo largo de varias semanas la vigilé, obsesiva, encerrada con ella en su departamento o en el mío o cumpliendo diversas actividades por la ciudad, al tiempo que compartía con Rogelio el trabajo de confeccionar la nómina de los invitados al casamiento, buscar el salón para la fiesta, elegir un sitio para ir de viaje. Cuando sólo faltaba fijar la fecha de la boda, creí ingresar en una zona de incertidumbre y desasosiego. No sé cuántos días me debatí, turbada y vacilante, hasta que todo surgió con asombrosa naturalidad, relegando escrúpulos y temores, después de la noche en que, al prepararnos para ir al cine, Betty se dedicó a sacar del ropero los vestidos, blusas, polleras, y luego de exhibirlos en alto unos segundos, requiriendo mi opinión, los distribuía sobre la cama, mientras una risa espontánea y cada vez más fuerte expresaba el júbilo provocado por esa especie de juego. Creo que vas a necesitar comprarte algunos corpiños, no pude dejar de comentar al advertir la ausencia de esa prenda. Nunca los uso, respondió ahogada por una carcajada, ¿te parece que me hacen falta?, y orgullosa, casi desafiante, se abrió la blusa y dejó al descubierto los pechos. Esplendentes. Casi agresivos. Más que contagiada por su ataque de euforia, me sentí fascinada por la sorpresiva visión, y con el impulso que sin duda la ansiedad y el deseo hubieran provocado en cualquier hombre, di unos pasos hasta tenerlos al alcance de las manos y entonces los acaricié lentamente, queriendo gozar poco a poco de la suavidad de su piel, la firmeza de la carne tibia y palpitante, del atractivo de los pezones erectos. Vos tampoco precisás ponerte corpiño, exclamó en un susurro cuando al fin dejó de reírse, mientras sentía sus manos hurgar debajo de la remera y después cerrarse sobre mis pechos. Apremiantes. Correspondiendo, tal vez por un afán irresistible, a la urgencia que se había apoderado de mí. Los encuentros siguientes consiguieron afirmar ese modo de comunicación. Fervoroso. Sin palabras. Y tampoco fue necesario apelar a ninguna para frustrar el entusiasmo de Rogelio, establecer la ruptura, confesar mi traición. Bastó con observar el rostro súbitamente enrojecido, transformado en una máscara pétrea, la tarde en que abrió de golpe la puerta del dormitorio y nos descubrió sobre la cama. Desnudas y abrazadas.