Internan en una clínica a Daniel "La Tota" Santillán

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El conductor de televisión y radio Daniel "La Tota" Santillán, que quedó detenido este viernes por la noche acusado de intentar robar en un bazar de la localidad bonaerense de Vicente López, fue internado hoy en una clínica psiquiátrica. Según confirmó su abogado, Roberto Casorla, "La Tota" "estaba en un cuadro totalmente díscolo" cuando fue detenido este viernes por la noche y aseguró que "de ninguna manera quiso robar". El letrado dijo además que el popular animador de música de bailanta, "hace días que no dormía", y estimó que su estado estaba "lejos de responder al consumo de algún tipo de estupefaciente"."Está en un centro de asistencia psiquiátrica", confirmó Casorla y señaló que "habría sufrido un brote psicótico". De acuerdo a los dichos de su representante legal, la salud mental de Santillán se deterioró "a partir de una denuncia falsa, cuando le impidieron ver a sus hijas y desde ahí empezó a entrar en una suerte de locura, se le ven aspectos raros". Este viernes por la noche, "La Tota" fue arrestado cerca de las 20:00 en un bazar ubicado en Avenida Maipú 78, en Vicente López, cuando habría intentado llevarse algunos objetos sin pagar y fue descubierto por el dueño del negocio, quien envió un alerta a la policía local.Tras la denuncia, efectivos de la comisaría 2da de Vicente López fueron al lugar y detuvieron a "La Tota", que quedó acusado por el delito de hurto y resistencia a la autoridad, debido a que dañó el espejo de uno de los patrulleros cuando intentaban esposarlo. Trascendió que el conductor forcejeó con al menos tres policías que tuvieron que tirarlo al piso para reducirlo. Las primeras imágenes que se conocieron a través de las redes sociales lo muestran a Santillán en el piso, boca abajo, y rodeado de policías y luego en otras, se ve que lo llevan esposado.En tanto, el dueño del local de Vicente López en el que "La Tota" quedó detenido, habló con Cadena 3 y dijo que el conductor no quiso pagar y que "no estaba en sus cabales". "Hizo una compra como cualquier otro cliente, pero se lo veía en un estado raro, no estaba normal. Compró juguetes y artículos de bazar por unos 4 mil pesos", relató.Cuando Santillán llegó a la caja le dijo a la cajera "que se lo cobraran a Jorge Macri". Según el comerciante, en ese momento "La Tota" no quiso devolverle las bolsas a la cajera, y fue ahí cuando llamó a la policía: "Cuando vino la Policía, se resistió, rompió un espejo de la patrulla. Le pegó un golpe en el guardabarros de la camioneta, y luego le pusieron las esposas".