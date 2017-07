Empate y título compartido

ALL BLACKS vs LIONS

En el último partido de la serie de los Lions en Nueva Zelanda, luego de una victoria por lado, las cosas terminaron iguales. En el histórico Eden Park de Auckland empataron 15-15 con los All Blacks y la gira del conjunto británico culminó sin ganador ante los hombres de negro, con un triunfo para cada uno.La próxima gira de los Lions será en en 2021 por Sudáfrica. Incluso hay una posibilidad de que exista un partido ante Los Pumas. En este 2017 el conjunto británico no sólo jugó ante All Blacks, sino contra franquicias que disputan el Súper Rugby y su saldo fue: cinco triunfos, tres derrotas y dos empates.